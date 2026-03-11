Alessia Marcuzzi innamorata a Venezia: il weekend romantico con Tiago Schietti

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Spotted: Alessia Marcuzzi si aggira mano nella mano con una nuova fiamma per le vie della città dell’amore per eccellenza, Venezia. Se fossimo in Gossip Girl questo sarebbe sicuramente l’intro della puntata, ma comunque una domanda sorge spontanea dopo aver avvistato la conduttrice romana innamorata e felice: chi è Tiago Schietti, il nuovo compagno che la fa sorridere così tanto? Con lui ha passato un weekend romantico nella città lagunare e tra loro sembra esserci un’intesa davvero fuori dal comune.

Alessia Marcuzzi e la gita romantica a Venezia con Tiago Schietti

Una nuova storia d’amore sembra essere iniziata per Alessia Marcuzzi, solitamente così riservata e discreta sulla sua vita privata. Dopo la separazione dall’ex marito Paolo Calabresi Marconi nel 2022 (con cui era sposata dal 2014), la conduttrice non aveva lasciato trapelare nulla riguardo la sfera sentimentale, ma ora le cose sembrano cambiate.

Le foto scattate in esclusiva da Chi a Venezia la mostrano mano nella mano con Tiago Schietti: i due passeggiano tra ponti e calli con l’aria di chi vuole semplicemente godersi il momento e i primi scampoli di primavera. Un giro tra le vetrine del centro, qualche tappa nelle piazze più iconiche e tanta complicità. Il loro weekend, insomma, sembra quello di due persone che si stanno scoprendo passo dopo passo.

La conduttrice appare rilassata e sorridente accanto all’imprenditore brasiliano. Gli sguardi si incrociano, le chiacchiere si fanno fitte fitte e piccoli gesti affettuosi fanno capolino ogni tanto: l’intesa sembra evidente. E quale luogo migliore di Venezia per una storia appena sbocciata? La frequentazione, infatti, stando alle indiscrezioni, sarebbe iniziata da poco. Eppure dalle immagini emerge già una forte sintonia.

L’incontro in Brasile

La conoscenza tra Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti sarebbe nata poche settimane fa, durante un viaggio della conduttrice in Brasile insieme ad alcune amiche. Un incontro casuale che però avrebbe subito acceso una certa curiosità reciproca. Dopo quel primo contatto, quindi, i due avrebbero continuato a sentirsi fino a decidere di rivedersi in Italia. Il weekend a Venezia rappresenterebbe pertanto il primo vero appuntamento per i due piccioncini, lontano dal Brasile: un’occasione per conoscersi meglio senza troppe pressioni.

Ma chi è Tiago Schietti? Imprenditore attivo nel settore immobiliare e piuttosto noto nel suo Paese, non ha legami con il mondo dello spettacolo italiano. Ed è forse proprio questa distanza dal gossip televisivo nudo e crudo ad aver reso la frequentazione più spontanea e a renderlo così interessante agli occhi della conduttrice romana.

Una nuova fase per Alessia Marcuzzi

Questo momento così sereno nella vita privata arriva mentre Alessia Marcuzzi continua a essere una delle conduttrici più riconoscibili e amate della tv italiana. Negli ultimi anni è stata protagonista di diversi progetti, dal reality The Traitors Italia al programma Red Carpet – Vip al tappeto, senza dimenticare il ruolo di giudice a Tale e Quale Show e la sua presenza fissa nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Accanto alla carriera televisiva porta avanti con successo anche i suoi progetti nel mondo del lifestyle e della moda, dimostrando uno spirito imprenditoriale sempre più deciso. E ora da Venezia arriva la possibilità di un nuovo amore e chissà che questa conoscenza nata oltreoceano non diventi qualcosa di importante.