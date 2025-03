The Traitors Italia, il cast completo del nuovo reality show di Alessia Marcuzzi

Fonte: Getty Images Alessia Marcuzzi

Tutto pronto per il ritorno di Alessia Marcuzzi ai reality show. La conduttrice romana è stata scelta da Prime Video per la prima edizione di The Traitors Italia, un format nuovo per il nostro Paese che ricorda però nel meccanismo il più famoso La Talpa. Il programma ha già riscosso grande successo internazionale con oltre venticinque adattamenti e svariate stagioni prodotte. La versione italiana è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2025.

I concorrenti di The Traitors Italia con Alessia Marcuzzi: il cast

Prime Video ha svelato il cast ufficiale di The Traitors Italia, il nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi. A mettersi in gioco: Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza.

E poi: Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada.

Per Filippo Bisciglia e la Marcuzzi è praticamente un tuffo nel passato visto che il conduttore è diventato famoso nel 2006, quando ha partecipato al Grande Fratello all’epoca condotto da Alessia. Per Paola Barale, invece, un ritorno all’avventura dopo quella di qualche anno fa a Pechino Express. Così come è pronta a mettersi in gioco Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che con Amazon era stata già coinvolta in Celebrity Hunted.

Contrariamente a quanto si mormorava qualche mese fa non vedremo a The Traitors Italia Alice Campello, le influencer NewMartina e Samara Tramontana e il cantante LDA, il figlio di Gigi D’Alessio che qualche anno fa ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

Come funziona il reality show The Traitors Italia

The Traitors Italia, la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy, è prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 6 episodi il prossimo autunno. Al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale d’inizio anche se pare che le riprese si siano tenute in Trentino. Dove Alessia Marcuzzi, circondata dai suoi collaboratrici fedeli, ha festeggiato il suo 52esimo compleanno.

Si tratta di un reality show psicologico carico di suspense che terrà il pubblico incollato allo schermo grazie ad un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro.

Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, i leali, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco. La posta in palio sarà altissima e metterà alla prova la capacità di ciascuno di destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti.

Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente.