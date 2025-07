Alessia Marcuzzi, impeccabile in tailleur nero per il lancio del suo nuovo reality

Alessia Marcuzzi condurrà The Traitors Italia, nuovo reality Prime Video che mixa inganni e colpi di scena: per la presentazione ha scelto un tailleur mannish

IPA Alessia Marcuzzi, 10 look che hanno fatto la storia (tra mini dress e super scollature)

Grande fermento in casa Prime Video: la produzione ha infatti svelato oggi a Roma i suoi nuovi palinsesti 2025, puntando su un mix di serie originali, show d’intrattenimento e grandi eventi sportivi. Tra i personaggi di spicco della presentazione, ovviamente, non poteva mancare una delle grandi protagoniste della nuova stagione Prime, ovvero Alessia Marcuzzi.

Sarà lei infatti la conduttrice del nuovo reality The Traitors Italia che andrà in onda in autunno su Prime Video per sei episodi. Per l’occasione la Marcuzzi ha sfoggiato un look impeccabile, da vera regina del piccolo schermo.

Alessia Marcuzzi, look dal sapore mannish alla presentazione di Prime Video

Continua la stagione di grandi successi di Prime Video che, anche per l’autunno inverno 2025/2026, punta su personaggi celebri “rubati” alla tv come Alessia Marcuzzi. L’amatissima conduttrice sarà infatti al timone di ben due produzioni di spicco: il game‑show comico Red Carpet – Vip al tappeto e il nuovo The Traitors Italia.

Mentre Red Carpet – Vip al tappeto è un format basato su una gara tra squadre di comici che assistono dei vip durante un percorso ad ostacoli su un red carpet, The Traitors Italia rappresenta una nuova sfida dell’emittente e avrà come fulcro un gruppo di personaggi famosi che si sfidano in un gioco psicologico pieno di tradimenti e inganni.

La presenza di Alessia Marcuzzi su Prime Video, dopo gli anni trascorsi a Mediaset e in Rai, dimostra la sua versatilità e la fiducia della piattaforma video nel suo talento, consolidando la sua figura come regina del reality anche nel panorama streaming.

Per partecipare nella Capitale alla presentazione del nuovo palinsesto Prime Video, la Marcuzzi ha puntato su un look sofisticato e contemporaneo, dal sapore vagamente mannish.

Si tratta infatti di un tailleur pantalone total black, oversize e dal taglio sartoriale, che unisce eleganza minimal e attitudine fashion. Il blazer ampio e strutturato, lasciato leggermente aperto, rivela un top in pizzo nero che aggiunge un tocco di sensualità discreta e femminile al look androgino.

I pantaloni sono larghi e fluidi, in perfetto equilibrio con la giacca, e contribuiscono a creare una silhouette rilassata ma di grande impatto scenico. Ai piedi, sandali neri con punta aperta, che mantengono la linea sobria ma raffinata, mentre i capelli sciolti mossi in onde naturali e il rossetto rosso completano l’outfit regalandogli una nota glamour.

Alessia Marcuzzi, il nuovo reality promette serate ad alto tasso di suspance

Alessia Marcuzzi si prepara dunque per sbarcare su Prime Video con una nuova avventura professionale che segna una svolta nel suo percorso televisivo: The Traitors Italia infatti, è un format internazionale dalla narrazione serrata e cinematografica, ambientato in un suggestivo castello tra le montagne italiane. Un progetto tutto nuovo per Alessia.

Il reality, che mixa in modo impeccabile venature thriller tra mistero, strategia e colpi di scena, rappresenta una prima volta nella carriera della Marcuzzi.

Il programma andrà in onda nell’autunno 2025 ed è tratto dal format olandese De Verraders, già esportato con successo in diversi Paesi: in ogni puntata venti concorrenti vip verrano divisi tra fedeli e traditori con l’obiettivo di portare a termine prove di gruppo, guadagnare un montepremi e, soprattutto, scoprire chi trama nell’ombra.

Ogni sera i protagonisti si ritroveranno attorno ad un tavolo dove si voterà per eliminare uno dei partecipanti, in un mix perfetto tra gioco psicologico e suspense narrativa.

Alessia Marcuzzi si calerà nel ruolo di maestra di cerimonia, con il suo consueto tono simpatico e professionale, guidando i concorrenti tra prove fisiche, enigmi e alleanze nascoste.

L’atmosfera sarà cupa, quasi da thriller medievale, con ambientazioni suggestive e musiche da film a condire il tutto, mentre il cast mescolerà volti noti della tv, dello sport e del web. Nessun copione, solo gioco di resistenza psicologica e verità da smascherare che piaceranno agli appassionati di serie crime.

Per la Marcuzzi sarà un’avventura stimolante che le permetterà di uscire dagli schemi tradizionali della tv generalista e di cimentarsi in un format tutto nuovo.