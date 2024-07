Prime Video, tutte le novità da Alessia Marcuzzi a Matilda De Angelis

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi sbarca su Prime Video

Prime Video ha svelato tutte le novità previste nel suo ricco catalogo, tra film e show che certamente appassioneranno il pubblico. E se da una parte tornano gli appuntamenti in diretta con la UEFA per la gioia degli appassionati di calcio, dall’altra la piattaforma streaming ha qualcosa in serbo anche per chi mastica di TV. Qualche esempio? Su tutti spiccano l’arrivo di Alessia Marcuzzi con un nuovo game show e quello di Matilda De Angelis, protagonista della serie Citadel, Citadel: Diana.

Una bella novità per Prime Video, ma anche per Alessia Marcuzzi. Di recente l’abbiamo vista al fianco di Carlo Conti alla conduzione della cerimonia dei David di Donatello e, dopo lo stop di Boomerissima (non è stata confermata la terza stagione), si era già vociferato di un nuovo programma tutto per lei.

Adesso finalmente c’è la conferma. Vedremo la Marcuzzi in Rai nelle vesti di giudice a Tale e Quale Show al posto di Loretta Goggi ma anche sulla piattaforma streaming, in un game show nuovo di zecca. Si tratta di Red Carpet – Vip al tappeto, format di Nippon TV riadattato per l’Italia da Blue Yazmine che la vede alla conduzione ma anche alla guida di un’agenzia di guardie del corpo.

Il gioco funziona così: tre squadre di bodyguard devono portare a termine la missione di scortare alcune celebrità, senza mai lasciare il tappeto rosso ai loro piedi. Non mancano ostacoli e imprevisti, ovviamente, con il commento divertente e sempre sul pezzo della Gialappa’s Band. L’uscita è prevista nel 2025.

Matilda De Angelis protagonista di Citadel, Citadel: Diana

L’evento di presentazione del 15 luglio è stato per Prime Video anche l’occasione per annunciare la nuova serie tutta italiana con protagonista Matilda De Angelis. In uscita il prossimo 10 ottobre in esclusiva mondiale, Citadel, Citadel: Diana è ambientata a Milano nel 2030.

L’agenzia di spionaggio Citadel è stata distrutta dalla potente rivale Manticore e Diana Cavalieri – interpretata, appunto, dalla De Angelis – è l’unica spia a esservi rimasta sotto copertura. Tra alleanze e piani improbabili, cerca di uscirne per sparire per sempre. Una sfida avvincente per la protagonista (e il pubblico).

Tutti i film e le serie TV in arrivo su Prime Video

Non solo Marcuzzi e De Angelis, su Prime Video arrivano altre novità per quanto riguarda film e serie TV. Tra i titoli di spicco troviamo Costiera, la nuova serie italiana con Jesse Williams (Grey’s Anatomy), la terza stagione di Dinner Club con chef Carlo Cracco e la seconda di Sono Lillo, con protagonista l’esilarante e amatissimo Lillo Petrolo.

In arrivo anche le serie Those About to Die e Sul più bello, mentre tra i film possiamo menzionare Falla girare 2 – Offline, Non è un Paese per single, Cuori magnetici e il natalizio Natale senza babbo, con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri.

Resta ancora top secret il titolo della nuova serie comedy di Maccio Capatonda, mentre è confermata la serie italiana d’animazione Il Baracchino, che vanta un super cast di voci: Lillo Petrolo, Pilar Fogliati, Luca Ravenna, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Pietro Sermonti e Frank Matano. Torna su Prime Video Gigolò per caso con Christian De Sica e Pietro Sermonti, giunta alla seconda stagione, e immancabile arriva anche la quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori (ma senza Fedez).