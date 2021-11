Chi è Michela Giraud e perché è famosa

Perché tutti parlano di Lol, lo show Amazon Prime dove è vietato ridere

Allegra e sempre pronta a strappare un sorriso al suo pubblico: Michela Giraud ha fatto della comicità e del sarcasmo la sua bandiera e il suo lavoro. Comica di grande successo, non si è mai dimenticata di portare sul palco anche i suoi valori, trattando con ironia e intelligenza temi importantissimi che le stanno particolarmente a cuore.

Michela Giraud, attrice e comica estremamente amata

Classe 1987, Michela Giraud ha un passato da aspirante ballerina. Quando era giovanissima, infatti, praticato danza classica per circa dieci anni. Studiosa, si è diplomata al liceo classico e, in seguito, ha prima conseguito una laurea triennale in studi storico artistici e. poi, una specialistica in storia dell’arte moderna.

Ed è proprio di un’arte che ha fatto la sua professione: la recitazione e, più precisamente, la comicità. Nel 2011 ha infatti iniziato a studiare per intraprendere un percorso da attrice. Ben presto capisce di avere una vena di ironia che attrae le persone. Nel 2015, così, approda nel cast di Colorado dando il via alla sua carriera. Da quel momento in poi, infatti, ha partecipato a numerosi progetti, serie, film e show televisivi.

La Giraud ha inoltre avuto anche esperienze radiofoniche, assumendo il ruolo di speaker a Radio si serva signora, dove ha condotto Selfie. Per Rai Radio, poi, ha lavorato a Radio2Week e Radio2Weekend.

Michela Giraud, il successo in ‘Lol’ e l’esperienza a ‘Le Iene’

Uno dei più recenti successi di Michela Giraud è stata la sua partecipazione al programma guidato da Fedez e Mara Maionchi per Amazon Prime, LoL – Chi ride è fuori. Si è così messa alla prova con altri grandi nomi del mondo della comicità italiana per regalare agli spettatori delle grandi risate. Uno show che è stato estremamente apprezzato.

Con Le Iene, infine, Michela Giraud si metterà in gioco in una maniera totalmente inedita. Affiancherà Nicola Savino nella conduzione del programma per una sera, portando tutta la sua personalità e la sua simpatia. Come già hanno fatto le altre conduttrici (tra cui Rocìo Munoz Morales, Paola Egonu, Elisabetta Canalis e Madame) probabilmente si esibirà in un interessante e attesissimo monologo. Quale sarà l’argomento che deciderà di trattare?