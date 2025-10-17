Chi è Vito Zotti, il nuovo fidanzato di Michela Giraud

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vito Zotti e Michela Giraud

Si chiama Vito Zotti il nuovo fidanzato di Michela Giraud. I due sono stati fotografati per la prima volta insieme, affiatati e felici, sul red carpet di un evento di Cavalli, collegato alla Festa del Cinema di Roma. Un evento glamour che per la comica è stato anche l’occasione giusta per presentare l’uomo che, ormai da qualche tempo, è al suo fianco e la rende felice.

Chi è Vito Zotti

Di Vito Zotti si sa poco e niente. L’unica certezza è che non appartiene al mondo dello spettacolo e che, già da qualche tempo, era apparso nelle Stories e nei post Instagram di Michela Giraud. Secondo alcune indiscrezioni Zotti sarebbe un ingegnere e sarebbe originario di Roma, lavorerebbe inoltre per un’azienda specializzata in strutture civili. Per la sua prima apparizione sul red carpet con il nuovo fidanzato la comica, e regina indiscussa di Roast in Peace, ha scelto un look grintoso e iper femminile, sfoggiando un abito lungo caratterizzato da una stampa maculata, abbinato ad un collier con la forma di un serpente. Elegantissimo anche il compagno Vito che ha scelto un completo damascato e una camicia floreale.

Dal 2020 la comica, attrice e regista era legata a Riccardo Cotumaccio, conduttore radiofonico. La loro relazione si sarebbe conclusa all’inizio del 2025, in seguito Michela si sarebbe innamorata di Vito. Sino ad oggi la storia era stata vissuta sempre lontano dai riflettori, sino alla scelta di uscire allo scoperto nel red carpet dell’evento a Roma.

La storia d’amore di Michela Giraud e Riccardo Cotumaccio

Comica di successo e artista dalle grandi qualità, Michela Giraud ha sempre protetto la sua privacy, preferendo di parlare del suo lavoro piuttosto che della sua vita privata. In una rara intervista in cui parlava d’amore, aveva svelato di aver conosciuto Riccardo Cotumaccio durante il lockdown, causato dall’epidemia di Coronavirus “Durante il lockdown abbiamo cominciato a parlare – aveva raccontato Michela -. Stavamo al telefono tre ore al giorno. Ci raccontavamo di tutto, io gli ho pure letto il mio libro».

“Quando è finito il lockdown, un giorno sono uscita in tuta a correre e me lo sono ritrovato sotto casa che spuntava dai secchi dell’immondizia. Io ho fatto settanta espressioni in una, tanto che una signora che passava di lì mi ha chiesto se stavo bene: lo aveva preso per un maniaco. Comunque ero terrorizzata perché sapevo che sarebbe stata una storia impegnativa, gli ho detto subito: guarda che io devo lavorare, non c’ho tempo. E invece poi è nata questa cosa… questo amore”.

L’artista non aveva nascosto le sue difficoltà in amore, ma aveva confessato di essere cambiata per amore di Riccardo: “Sono timida nel manifestare i miei sentimenti, per fortuna Riccardo mi ha aiutato a lasciarmi andare – aveva detto -. Quando ci siamo messi insieme, pubblicavo le foto di noi due ma dovevo per forza scherzarci su, e scrivevo didascalie tipo: foto per la lapide”. Poi una lunga assenza dai social della coppia e infine la scoperta che la relazione era finita (probabilmente all’inizio del 2025).