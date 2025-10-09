Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano sotto i riflettori: red carpet e sorrisi a Roma

Noemi Bocchi e Francesco Totti tornano sul red carpet di Roma per la premiere di "Roast in Peace": lei elegante ma senza guizzi, lui casual e disinvolto

C’è un equilibrio perfetto tra eleganza e complicità in quella foto che li ritrae abbracciati, con un sorriso appena accennato ma pieno di intesa. Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a farsi vedere insieme, e lo fanno nel modo più naturale possibile: sul red carpet romano della premiere di Roast in Peace, il nuovo comedy show di Prime Video condotto da Michela Giraud.

L’ex capitano della Roma, protagonista del programma, e la compagna hanno calcato il tappeto blu fianco a fianco, con la serenità di chi non ha bisogno di ostentare. Una rara uscita di coppia, dunque, che ha subito attirato l’attenzione dei fotografi e dei fan, curiosi di rivederli insieme dopo mesi di silenzio. E la coppia non ha deluso: tra sguardi complici e sorrisi misurati, Totti e Bocchi hanno regalato una delle immagini più chiacchierate della serata romana.

Noemi Bocchi, l’eleganza che conquista il red carpet

Per l’occasione, Noemi Bocchi ha scelto un look che, come spesso accade, non sbaglia ma non sorprende. Noemi resta fedele alla sua estetica prevedibile, fatta di pezzi di qualità e combinazioni sicure, ma senza mai quel guizzo capace di trasformare un outfit in un momento di stile.

Sul tappeto blu di Roast in Peace, ha puntato su una sottoveste nera in raso con inserti in pizzo, abbinata a un blazer oversize in tweed grigio fermato da una spilla Chanel: una scelta elegante, ma scolastica. Gli stivali in vernice effetto coccodrillo aggiungono un accenno di personalità, subito smorzato dalla clutch nera trapuntata che riporta tutto nella comfort zone del “giusto mezzo”.

Capelli sciolti, make-up naturale e l’immancabile sorriso da red carpet completano l’immagine di una donna che potrebbe osare, ma sceglie la prudenza. E il paradosso è tutto qui: con il guardaroba (e il budget) che ha a disposizione, potrebbe essere cool, ma preferisce restare basic — impeccabile, certo, ma mai indimenticabile.

Francesco Totti, look casual e disinvoltura da fuoriclasse

Accanto a lei, Francesco Totti ha scelto un look più sportivo ma curato, che racconta il suo stile senza tempo. L’ex capitano giallorosso ha indossato un completo total black – pantaloni sartoriali e giacca leggera – abbinato a una t-shirt tono su tono e sneakers bianche.

Un contrasto ben riuscito con l’eleganza più costruita di Noemi: lui rilassato, lei impeccabile.

“Roast in Peace”: ironia, show e un Totti tutto da ridere

La serata romana ha celebrato l’arrivo su Prime Video dei sei episodi di Roast in Peace, il nuovo comedy show condotto da Michela Giraud.

Il format, ispirato ai celebri “roast” americani, prevede che personaggi noti vengano “messi alla graticola” da comici e colleghi con battute taglienti e ironiche. Questa volta tocca a Francesco Totti, insieme a Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano ed Elettra Lamborghini.

La leggenda del calcio italiano, con la sua proverbiale autoironia, ha accettato il gioco, lasciandosi scherzosamente “arrostire” dai comici sul palco. E il pubblico ha apprezzato. Il video con la “preghiera” di Edoardo Ferrario, “Francesco nostro che sei nei cieli”, è già diventato virale sui social, anticipando il successo del programma.

Dietro la leggerezza, però, c’è anche il fascino di un Totti che si diverte a mettersi in gioco, lontano dai toni drammatici delle cronache passate. Sul red carpet, la presenza di Noemi Bocchi al suo fianco ha dato un’ulteriore dimensione all’evento: quella privata, intima, dove il sorriso di coppia vale più di mille dichiarazioni.