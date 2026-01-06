Francesco Totti e Noemi Bocchi, la vacanza da sogno per scacciare la crisi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono volati in Malesia per trascorrere qualche giorno di relax, mettendo a tacere le voci di una presunta crisi

Altro che crisi! La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra procedere a gonfie vele: la coppia è infatti volata a Dubai per celebrare il Capodanno, e sta attualmente trascorrendo qualche giorno di relax in Malesia. Insomma, rumor e pettegolezzi non sembrano aver minimanete scalfito la serenità tra l’ex calciatore e la sua fidanzata.

Le vacanze da sogno di Totti e Noemi Bocchi

I guai legali con Ilary Blasi e i presunti messaggi a Francesca Tocca sono solo un lontano ricordo per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia si è infatti concessa un viaggio da sogno in Oriente per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Prima, i due sono volati a Dubai per celebrare il Capodanno, immortalando il momento sui social: “Buon anno 2026 a tutti voi“, hanno scritto a corredo di un selfie abbracciati e sorridenti.

Subito dopo, sono invece atterrati in Malesia, dove, tra spiagge e palme, Totti e Noemi si concedono qualche partita a padel, come testimoniano le stories della 37enne. Una mossa per lasciarsi alle spalle rumor e indiscrezioni che avevano accompagnato il Pupone nelle ultime settimane?

Francesco Totti tra Ilary, Francesca e Noemi

Spostarsi negli Emirati Arabi per salutare l’arrivo del nuovo anno non è stata probabilmente una scelta casuale per Francesco e Noemi Bocchi. L’ex calciatore si è infatti ritrovato, suo malgrado, al centro di diversi pettegolezzi, che sicuramente non avranno fatto piacere alla sua fidanzata. La scorsa settimana si era infatti parlato di un suo interesse nei confronti di Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici: a quanto pare, lo sportivo le avrebbe inviato dei messaggi, senza tuttavia ricevere alcuna risposta.

E non si sono placati neppure i problemi con l’ex moglie Ilary Blasi. L’ultimo contenzioso riguarderebbe il crollo di un soffitto nella villa all’EUR assegnata all’ex showgirl, i cui costi di manutenzione non sarebbero stati coperti da Francesco. La conduttrice avrebbe già provveduto ad avvisare i legali, che avrebbero depositato un provvedimento d’urgenza al tribunale civile.

E la posizione di Noemi? Come sempre, la designer preferisce la via del silenzio: impermeabile ai gossip, la 37enne risponde ai pettegolezzi pubblicando alcuni scatti in compagnia del fidanzato. Una linea comune con Francesco, che non sembra voler più discutere in pubblico della sua vita sentimentale.

L’amore tra Totti e Noemi

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ha avuto inizio nel 2022, e la coppia ha iniziato a mostrarsi per la prima volta in pubblico poco dopo la fine del matrimonio del Pupone con Ilary Blasi. Dopo pochi mesi, è arrivata la decisione di andare a convivere in una villa a Vigna Clara, nella capitale.

I due partecipano spesso ad eventi ufficiali e serate di gala, condividendo sui social scatti dalle loro vacanze esotiche, anniversari e compleanni. Il ritratto è quello di una coppia innamorata e affiatata, ma non si può certo dire che non siano mancati momenti di tensione.

La giornalista Marialuisa Jacobelli ha infatti raccontato di aver avuto un flirt con lo sportivo nonostante lui fosse ufficialmente impegnato con la Bocchi, e anche la ballerina Francesca Tocca avrebbe ricevuto diversi messaggi dal calciatore. In entrambi i casi, lui si è trincerato dietro un rigoroso “no comment”.

