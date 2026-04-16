Chi è Jamie Dornan, da Christian Grey ad Aragorn ne Il Signore degli Anelli

Getty Images Jamie Dornan

Passare dalle atmosfere sofisticate ed erotiche di Cinquanta sfumature ai paesaggi epici e selvaggi della Terra di Mezzo è un bel cambiamento, ma Jamie Dornan è pronto ad affrontarlo col solito stile che lo contraddistingue. Tra i due lavori c’è nel mezzo un’intera vita, con una carriera che lo ha reso tra gli attori più amati della sua generazione e un privato che, in alcune occasioni, lo ha messo a dura prova.

L’indimenticabile Christian Grey di Cinquanta sfumature

Classe 1982 e nato a Holywood, un villaggio in Irlanda del Nord, la carriera di Jamie Dornan non è iniziata sul grande schermo. Prima di diventare un attore acclamato, ha dominato le passerelle e le campagne pubblicitarie di Calvin Klein e Dior, guadagnandosi il soprannome di “Golden Torso”. Eppure, dietro quella innegabile bellezza scultorea, si è sempre nascosto un artista che cercava qualcosa di più profondo.

Dopo il debutto con Sofia Coppola in Marie Antoinette nel 2006, la vera consacrazione è arrivata con il ruolo del serial killer Paul Spector nella serie The Fall, dove ha dimostrato una complessità psicologica che va ben oltre l’aspetto fisico.

Ma a eleggerlo icona sexy mondiale è stata la trilogia di Cinquanta sfumature, un tornado mediatico che Dornan ha gestito con raro pragmatismo, sfruttandolo come trampolino per approdare a ruoli più intimi e autoriali, come il meraviglioso Belfast di Kenneth Branagh, che gli è valso una nomination ai Golden Globe.

Il nuovo Aragorn, l’eredità di Viggo Mortensen

Nel 2026 è arrivata una nuova sfida lavorativa per l’attore nordirlandese: è stato ufficialmente scelto per interpretare Aragorn nel nuovo, attesissimo film della saga Il Signore degli Anelli, raccogliendo così l’eredità dell’iconico Viggo Mortensen.

L’uscita de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, diretto e interpretato da Andy Serkis, con la consulenza e la produzione di Peter Jackson, è prevista nel 2027. Entusiasti i fan, che sperano nel ritorno di alcuni membri del cast originale come Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo Baggins) e Orlando Bloom (Legolas).

L’amore per Amelia Warner e per le figlie

Il tormentato e seducente Christian Grey o l’avventuroso e intrepido Aragorn sono ben lontani dal vero Jamie Dornan. L’attore è l’emblema della stabilità, sposato dal 2013 con l’attrice e musicista Amelia Warner, con la quale vive in una splendida fattoria da 1,75 milioni di sterline nel Gloucestershire, nel cuore delle Cotswolds.

In questo luogo “bucolico” la coppia conduce una vita fatta di passeggiate con il cane e nuotate nei laghi gelati, dimostrando che si può essere una delle coppie più belle di Hollywood senza rinunciare alla propria autenticità.

Uno stile di vita che stanno trasmettendo anche alle tre figlie. La prima, Dulcie, è nata nel 2013 in Canada proprio mentre Jamie Dorner iniziava le riprese del primo film di Cinquanta sfumature, mentre nel 2016 è arrivata Elva, nata solo dieci giorni prima di tornare sul set per il secondo capitolo della saga. Infine la più piccola, Alberta, è nata nel 2018.

La perdita dei genitori e la paura in Portogallo

Il vissuto personale di Jamie Dornan è segnato anche da due grandi perdite. A soli 16 anni ha perso la madre, Lorna, a causa di un tumore al pancreas, mentre nel 2021 ha pianto la morte del padre, l’eminente ginecologo Jim Dornan, scomparso per complicazioni legate al COVID-19 proprio poco prima dell’uscita del film Belfast.

Un altro episodio che lo ha profondamente segnato risale, invece, al 2024 quando ha rischiato di morire. L’attore è stato trasportato d’urgenza in ospedale mentre si trovava in Portogallo per una vacanza, dopo essere entrato a contatto con degli insetti velenosi che gli hanno provocato sintomi simili a quelli dell’infarto.