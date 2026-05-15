Chi è Alyce Huckstepp, la compagna dell’attore Jamie Foxx

Lontana dalle luci dei riflettori, Alyce Huckstepp è la compagna dell'attore Jamie Foxx ormai da tre anni e sta per renderlo padre per la terza volta

IPA Jamie Foxx

Riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, Alyce Huckstepp non è solo la compagna di Jamie Foxx, ma soprattutto la donna che è stata al suo fianco nei momenti più difficili. Sebbene i due non abbiano mai reso pubblica la loro relazione in questi tre anni, sembra che tutto proceda nel migliore dei modi, tanto da affrontare insieme uno dei passi più importanti: Alyce è in dolce attesa del suo primo figlio, rendendo così l’attore padre per la terza volta a 58 anni.

Cosa sappiamo di Alyce Huckstepp

Alyce Huckstepp è una vera eccezione rara nel dorato – e spesso rumoroso – mondo dello spettacolo. Originaria dell’Australia, lavora nel mondo del fitness e del benessere, tutto tenendosi ben lontana dai riflettori. In un’epoca dominata dai social, lei ha scelto consapevolmente di non possedere profili pubblici, proteggendo il proprio spazio personale.

La differenza di età di circa ventisei anni rispetto a Jamie Foxx non è mai stata un problema, tanto da rendere questa relazione solida ormai da tre anni e, stando ai rumors, riuscendo a entrare nel cuore della famiglia dell’attore.

La storia d’amore con Jamie Foxx

Quella tra Alyce Huckstepp e Jamie Foxx non è la classica relazione che ci si aspetterebbe quando a essere coinvolto è un nome altisonante come quello dell’attore Premio Oscar.

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Sebbene i primi avvistamenti risalgano al maggio del 2022, quando i due vennero fotografati insieme su uno yacht a Cannes, la Huckstepp è sempre rimasta un passo indietro rispetto al partner, scegliendo persino di non sfilare sul tappeto rosso durante le première dei suoi film.

Un equilibrio che è stato messo a dura prova nell’aprile del 2023, quando Jamie Foxx è stato colpito da un’emorragia cerebrale che ha portato a un ictus. Durante questo lungo e doloroso calvario, la compagna è stata al suo fianco, sostenendolo nei momenti più difficili e tra le poche persone così vicine all’attore.

Il primo figlio insieme

Per Jamie Foxx è stato un lungo periodo difficile ma sembra che il destino abbia deciso di fargli un regalo, dopo tanta preoccupazione e tanto dolore. Nel maggio 2026, fonti come People e US Weekly hanno confermato che Alyce Huckstepp è incinta del suo primo figlio, rendendo così Jamie Foxx padre per la terza volta all’età di 58 anni, dopo le figlie Corinne e Anelise, nate rispettivamente dalle precedenti relazioni dell’attore con Connie Kline e Kristin Grannis.

Questa gravidanza, che secondo le indiscrezioni sarebbe già giunta al quinto o sesto mese, è il simbolo di una rinascita totale per l’attore, che oggi guarda al futuro con occhi nuovi.

Alyce ormai è un punto fermo nella vita di Jamie Foxx e lo dimostra anche il bel rapporto che ha saputo costruire con le figlie di lui, tanto da essere presente al matrimonio di Corinne nel settembre del 2024. Nonostante una breve separazione all’inizio del 2025, la coppia sembra più unita e solida che mai e continua a nutrirsi di quella privacy che spesso sembra un miraggio per le coppie celebri.