Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan di nuovo insieme: look da dive sul red carpet

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan tornano sul tappeto rosso per "Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo": look spettacolari e complicità alle stelle

Sono passati ventidue anni, ma l’alchimia tra Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan è rimasta intatta. Alla première mondiale di Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo, sequel del cult Disney del 2003, le due protagoniste sono tornate insieme sul tappeto viola più atteso dell’estate. E se il film promette un nuovo scambio di corpi (e identità) tra madre e figlia, nella realtà è il glamour a mettersi in gioco, con due look che hanno lasciato il segno. Diversi, opposti, eppure perfettamente complementari.

In un tripudio di sorrisi, abbracci e nostalgia, Jamie e Lindsay hanno dimostrato che lo stile non ha età, né tempo. La première si è tenuta all’El Capitan Theatre di Los Angeles, ma per una sera sembrava di essere tornati nel 2003… con molto più tulle, cristalli e gambe in vista.

Jamie Lee Curtis, 66 anni e un mini dress che non perdona

Jamie Lee Curtis ha stregato tutti con un look audace, potentissimo. A 66 anni, l’attrice ha scelto un mini dress rosso fuoco, con costruzione scultorea e spalle leggermente strutturate. Il taglio asimmetrico e il tessuto plissettato donano un effetto grafico che le valorizza le forme con carattere. Il colore – un rosso fragola intenso – si intona perfettamente alla sua pelle chiarissima e ai capelli argento, tagliati corti come da tradizione Curtis.

Le gambe sono in primo piano, toniche, slanciate dai décolleté nude a punta con tacco a spillo. Trucco fresco e naturale, occhi sottolineati da un leggero smoky e un tocco di gloss rosato sulle labbra: la vera lezione di bellezza è quella della sicurezza. Jamie non finge di avere vent’anni in meno, li vive con fierezza e consapevolezza. Il suo body language? Mani sui fianchi, sguardo deciso e posa da icona senza sforzo. Il risultato è un mix perfetto di forza e ironia.

Lindsay Lohan versione principessa: Miu Miu e diamanti (con microfono)

Accanto a lei, Lindsay Lohan incarna la fiaba. Per la sua grande rentrée sul grande schermo – è il suo primo ruolo da protagonista in una release cinematografica dopo 18 anni – la star di Mean Girls ha scelto un look da vera principessa moderna. L’abito è un custom Miu Miu color rosa blush, tempestato di cristalli argento lungo tutta la silhouette. Il bustino a cuore è drappeggiato e impreziosito da spalline gioiello, mentre la gonna si apre in una cascata di tulle plissé, morbida, voluminosa e leggerissima.

Il dettaglio più iconico? La clutch a forma di microfono firmata Judith Leiber, interamente ricoperta di cristalli con motivi geometrici. Un omaggio dichiarato alla Lindsay dei primi anni 2000 e al mondo pop che l’ha lanciata. Il trucco, curato da Ash K. Holm, accentua le lentiggini naturali, con sopracciglia piene, eyeliner appena accennato e labbra glossy rosa pesca. I capelli, biondo miele, sono stati acconciati in onde morbide e lucenti da Danielle Priano.

I gioielli? Spettacolari. Lindsay ha indossato una parure Lorraine Schwartz con diamanti rosa e taglio rosa antico, perfettamente abbinati al vestito e alla sua nuova immagine: meno drama, più fiaba.

Jamie e Lindsay, 22 anni dopo: un legame che va oltre il set

In conferenza stampa, Jamie Lee Curtis non ha parlato solo del film, ma anche del profondo legame con Lindsay: “So di potermi fidare di lei. Se le dico qualcosa, so che rimane con lei”. E Lohan ha replicato con dolcezza: “Con te mi sento al sicuro. È una sensazione rara, ma Jamie mi fa sentire protetta”. Un botta e risposta commovente che svela la verità dietro i riflettori: quello tra le due non è solo un rapporto professionale, ma un’affinità costruita su esperienze condivise, cadute e risalite.

Il nuovo film Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo le vede di nuovo protagoniste in uno scambio di identità surreale, questa volta ancora più caotico: le due donne si trovano coinvolte in un triplo cambio di corpo che coinvolge anche le rispettive figlie acquisite. L’occasione è il matrimonio imminente del personaggio di Anna (Lohan) con Eric (Manny Jacinto), ma come prevedibile, il destino ha altri piani.