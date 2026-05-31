Jamie Lee Curtis, l’addio alla sorella Kelly con gli scatti inediti: il ricordo più emozionante

Getty Images Jamie Lee Curtis e la sorella Kelly

Jamie Lee Curtis ha reso omaggio alla sorella Kelly, scomparsa il 30 maggio: sui social, ha condiviso degli scatti speciali, risalenti al giorno precedente del suo matrimonio, quando con la sorella si erano ritrovate dopo un’adolescenza che le aveva in parte allontanate. Il legame con Kelly, che si è spenta nella sua casa di Bellevue, è sempre stato stretto da allora: il ricordo condiviso sui social.

Jamie Lee Curtis, il ricordo della sorella Kelly

Per raccontare al pubblico il suo rapporto con l’amata sorella Kelly, Jamie Lee Curtis ha scelto di condividere un post su Instagram. In un primo post comparso sabato, accompagnato da una foto in bianco e nero che ritrae Kelly, ne ha annunciato la scomparsa. “Un caloroso aloha alla mia sorella maggiore, Kelly Lee Curtis”, ha scritto, raccontando come la sorella se ne sia andata “nella sua casa. Immersa nella natura. In pace”.

E ha aggiunto: “È stata la mia prima amica e confidente per tutta la vita”. Jamie l’ha descritta come una donna fuori dal comune, in grado di “amorevole generosità”, di “opinioni decise” e di una “infinita curiosità” verso il mondo. Una figura colorata, anche eccentrica, che amava giocare a carte e mantenere viva la sua identità, con tutte le tradizioni.

Poi ha condiviso un post per celebrare il loro legame, con una serie di foto inedite. “Il 17 dicembre 1984, la sera prima del mio matrimonio, mia sorella Kelly, che era la mia damigella d’onore, venne nel mio appartamento e dormì da me”, ha scritto a corredo degli scatti, raccontando anche le piccole rivalità tipiche di ogni rapporto fraterno.

“Io e mia sorella eravamo molto legate da bambine, ma c’era anche quella tipica competizione tra fratelli per l’attenzione e l’affetto dei genitori divorziati, eravamo molto diverse e abbiamo vissuto separate per molti anni, ma lei è tornata per essere con me al mio matrimonio e non se n’è mai più andata”. L’omaggio si chiude con una frase: “Oggi mi manca, ma mi consola sapere che ora è in pace”.

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Chi era Kelly Lee Curtis: la figlia “discreta” della Hollywood d’oro

La storia di Kelly Lee Curtis era cominciata a Santa Monica, in California, dove era nata nel 1956. Una culla d’oro, la sua, considerando i genitori: il leggendario Tony Curtis e Janet Leigh, due dei volti più iconici della Hollywood degli anni Cinquanta e Sessanta. Aveva mosso i primi passi davanti alla macchina da presa quasi per caso: era appena una bambina quando fece il suo debutto sul grande schermo nel 1958, nel film I Vichinghi, dove recitavano entrambi i suoi genitori.

Nel tempo, però, Kelly aveva preferito spostarsi dietro la macchina da presa. Negli ultimi anni si era dedicata infatti alla regia di documentari: Marby Jets Are Go, dedicato a una squadra di atletica leggera di una scuola superiore australiana, e Curling in Stanley, che documentava il primo torneo di curling all’aperto della cittadina di Stanley, nell’Idaho. Per parte della sua vita, inoltre, aveva lavorato anche al fianco della sorella Jamie come assistente personale in alcune produzioni hollywoodiane.