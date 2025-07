La Signora in Giallo, il remake che Angela Lansbury non avrebbe voluto: chi interpreta Jessica Fletcher

ANSA Presto un reboot de "La Signora in Giallo": chi prende il posto di Angela Lansbury

Dopo anni di attesa e grandi interrogativi è ufficiale: il reboot de La Signora in Giallo si farà. E con le trattative ormai chiuse, arriva anche la conferma del nuovo volto di Jessica Fletcher, protagonista indiscussa della serie che per anni ci ha tenuto compagnia a Cabot Cove attraverso le storie e la personalità di Angela Lansbury.

La nuova signora dei misteri è Jamie Lee Curtis: un testimone difficile da raccogliere, specialmente dopo che Angela si era opposta alla possibilità di una nuova versione della storia.

“La Signora in Giallo”, chi è la nuova Jessica Fletcher

Per tanti, il personaggio di Jessica Fletcher è entrato nell’immaginario collettivo come una figura familiare, intoccabile: un’icona della TV anni ’80 e ’90 che ha fatto amare i gialli anche a chi non li aveva mai letti.

Pensare a un suo ritorno in reboot, soprattutto dopo la scomparsa di Angela Lansbury nel 2022, è difficile. Ma ora la notizia è ufficiale: a interpretare la nuova Jessica sarà Jamie Lee Curtis. L’attrice amatissima e premio Oscar si prepara a trasferirsi a Cabot Cove.

La conferma è arrivata direttamente da lei, sul red carpet di Quel pazzo venerdì 2, il sequel che la riporta al fianco di Lindsay Lohan: “Sì, sta per succedere. Siamo a un passo, sto cercando di contenere l’entusiasmo finché non inizieremo le riprese”, ha raccontato ai giornalisti.

Prima di tuffarsi nei misteri della cittadina più pericolosa del Maine, dovrà però concludere un paio di progetti in sospeso: “Ho un paio di altre cose da sbrigare prima, e poi potrò godermi quel lavoro”, ha aggiunto.

“La Signora in Giallo”, Angela Lansbury era contraria al remake

Toccare un classico è sempre un rischio. Lo sanno bene i fan affezionati, quelli cresciuti con le repliche del pomeriggio e il sottofondo rassicurante di Cabot Cove, ma anche chi prova a rimettere mano a una storia così iconica. E La Signora in Giallo è uno di quei casi in cui il confine tra omaggio e sacrilegio è sottilissimo.

Non è la prima volta che si tenta di riportare la serie in vita. Già nel 2013, infatti, si era parlato di un remake che avrebbe dovuto vedere protagonista Octavia Spencer, poi mai realizzato, in cui il personaggio di Jessica Fletcher era stato in parte rivisto, discostandosi da quello originale.

All’epoca, Angela Lansbury aveva espresso pubblicamente il suo dissenso: “Credo sia sbagliato usare lo stesso titolo, perché La signora in giallo sarà sempre su Cabot Cove e il suo meraviglioso gruppo di persone che raccontavano storie belle e si godevano quella piccola porzione di mondo insieme a Jessica Fletcher, che è un personaggio davvero raro e con una individualità veramente singolare. Per questo sono dispiaciuta che abbiano tenuto lo stesso titolo. Ne hanno tutti i diritti legali, sia chiaro, ma io resto dispiaciuta”.

Sarà anche per questo che, sulla trama del nuovo reboot, per ora, le bocche restano cucite. Ma l’intento sembra chiaro: riprendere il mito senza tradirlo. Non sarà semplice: e se questo nuovo progetto sarà all’altezza delle aspettative lo scopriremo (forse) solo guardandolo.