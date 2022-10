È morta Angela Lansbury, “La signora in giallo”. L’amore per i figli oltre la carriera

Il mondo del cinema e dello spettacolo piange l’improvvisa scomparsa di Angela Lansbury, la mitica Jessica Fletcher de La Signora in giallo. Icona del piccolo schermo grazie al successo ottenuto con questa serie, l’attrice ha vissuto una vita nel segno delle passioni e dell’amore: non solo quello per la recitazione ma anche quello per la sua famiglia e per i figli, Anthony Pullen e Deirdre Angela, nati dal matrimonio con l’attore e produttore Peter Shaw. Il primogenito ha seguito le orme della madre, avvicinandosi al cinema e diventando produttore e regista.

Addio ad Angela Lansbury: l’amore per i figli

La Signora in giallo perde la sua protagonista più illustre, colei che ha portato al successo una delle serie televisive americane più apprezzate e seguite in tutto il mondo. Quella Jessica Fletcher che tanto ha fatto sognare, divertire, riflettere grazie al suo multiforme ruolo di scrittrice e detective dilettante, che l’ha resa un’icona mondiale del piccolo schermo.

Angela Lansbury è morta all’età di 96 anni e, come riporta la notizia diffusa dalla NBC News, la sua famiglia ha voluto annunciarlo con un comunicato: “I figli di Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all’01.30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli 5 giorni dal suo 97° compleanno”.

Proprio i figli della popolare attrice sono stati uno scrigno prezioso di amore ed affetto per lei. Nel 1949 si è risposata con l’attore e produttore Peter Shaw e dal loro matrimonio nacquero due figli: Anthony Pullen nel 1952 e Deirdre Angela nel 1953. La Lansbury è sempre stata molto riservata sulla propria vita privata, così come sul rapporto con i figli. Il primogenito, Anthony, ha voluto seguire le orme della madre apprendendo e coltivando grazie a lei la passione per il cinema e la tv: è infatti diventato produttore e regista e ha diretto numerosi episodi de La signora in giallo. Deirdre, invece, ha sposato un italiano e ha aperto un ristorante a Los Angeles.

Angela Lansbury, una carriera di grande successo

La carriera di Angela Lansbury parla da sola e non annovera soltanto il successo planetario de La signora in giallo. L’attrice ha infatti ottenuto tre nomination agli Oscar per Angoscia, Il ritratto di Dorian Gray e Va’ e uccidi, tra il 1945 e il 1963, sempre come migliore attrice non protagonista. Valanga di riconoscimenti anche ai Golden Globe, che l’hanno vista più volte trionfare come miglior attrice protagonista grazie a La signora in giallo.

Icona del piccolo schermo, Angela Lansbury ha però avuto grande successo anche al cinema. Ha infatti preso parte a numerose pellicole tra cui I tre moschettieri, Il Danubio rosso e, più di recente, ha recitato in Assassinio sul Nilo, In compagnia dei lupi e Il ritorno di Mary Poppins.

Una carriera multiforme e ricca di soddisfazione per lei, che ha spaziato su numerosi campi artistici: dalla recitazione al doppiaggio, dalla scrittura al canto. Ma il suo volto è e resterà per sempre associato a quello di Jessica Fletcher: grazie a La Signora in giallo è entrata nell’immaginario collettivo, segnando un’intera generazione.