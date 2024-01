L'attrice Glynis Johns, nota per il ruolo di Mrs Banks in Mary Poppins, è morta all'età di 100 anni lasciandosi alle spalle una delle carriere più brillanti di Hollywood

L’attrice britannica Glynis Johns è morta all’età di 100 anni, come ha comunicato il suo manager, Mitch Clem, in una nota a Variety. Tutto è accaduto lo scorso giovedì 29 dicembre 2023 nella struttura di residenza assistita a Los Angeles in cui si trovava da qualche tempo, per cause naturali. Un volto indimenticabile di una Hollywood che con lei perde un ennesimo, importante pezzo. Per noi resterà in eterno Winifred Banks, la madre suffraggetta protagonista del capolavoro Disney Mary Poppins, in cui ha recitato al fianco di Julie Andrews.

Glynis Johns, l’addio commosso del manager

“Glynis si è fatta strada attraverso la vita con intelligenza, arguzia e amore per la performance, influenzando milioni di vite – ha affermato il manager dell’attrice, Mitch Clem, in una nota pubblicata su Variety -. È entrata nella mia vita all’inizio della mia carriera e ha fissato un livello molto alto su come navigare in questo settore con grazia, classe e verità”.

“La sua luce ha brillato intensamente per 100 anni – prosegue Clem -. Aveva uno spirito che poteva fermarti sul tuo cammino, alimentato da un cuore che amava profondamente e puramente. Oggi è una giornata cupa per Hollywood. Non solo piangiamo la scomparsa del nostro caro Glynis, ma piangiamo la fine dell’età d’oro di Hollywood“.

Glynis Johns, gli esordi in teatro e al cinema

La carriera di Glynis Johns ci riporta indietro ai tempi d’oro della vecchia Hollywood. Figlia dell’attore Mervyn Johns e nata a Pretoria in Sudafrica mentre la famiglia era lì in tournée, la Johns ha recitato in moltissimi spettacoli dopo il debutto a Londra nel 1935, dove aveva interpretato un ruolo nel musical Peter Pan. Dagli anni Cinquanta Broadway è diventata una seconda casa e questo lavoro le è valso un Tony Award per A Little Night Music di Stephen Sondheim, in cui interpretava Desiree Armfeldt.

Contemporaneamente, però, ha coltivato il suo secondo amore: quello per il cinema. Era appena adolescente quando nel 1939 ha avuto la sua prima parte ma ci sono voluti circa 10 anni prima di farsi notare dal grande pubblico e soprattutto dalle grandi produzioni. Tutto merito del film Miranda, in cui ha interpretato il ruolo di una sirena ed ebbe un successo tale da farle spiccare il volo.

Glynis Johns, iconica Mrs Banks in Mary Poppins

La sua voce deliziosamente roca, la vivacità nello sguardo, un fascino tanto semplice quanto ammaliante. Queste sono state le cifre vincenti di un’attrice che ha saputo mettere a frutto il proprio talento ritagliandosi uno spazio anche oltreoceano.

Fonte: Getty Images

Dopo 20 anni di onorata carriera in Inghilterra, Glynis Johns è stata scelta per una parte in Mary Poppins. Lei era convinta, in realtà, di interpretare la protagonista – ruolo che fu di Julie Andrews – e per farle digerire questo boccone amaro Walt Disney in persona ordinò ai fratelli Sherman, gli storici compositori dei suoi film, di scrivere per Mrs Banks un grandioso numero che la mettesse in risalto.

Da qui è nata l’iconica moglie del rigido banchiere, madre e convinta suffraggetta impegnata attivamente per i diritti delle donne. Una delle prime femministe del grande schermo, a tutti gli effetti.

Il grande successo di Glynis Johns

Spesso non è stata la protagonista e le sono stati assegnati ruoli secondari, come nel caso del film di guerra Il fronte della violenza del 1959. Eppure Glynis Johns è riuscita a entrare nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo nei tanti anni di onorata carriera che si è lasciata alle spalle.

Fonte: IPA

Il cinema americano è rimasto affascinato da questa donna dallo sguardo acuto e penetrante e dal grande spirito, tanto da recitare in numerosi film come The Sundowners del 1960, western che le è valso una nomination agli Oscar come Miglior attrice non protagonista, o in Under Mik Wood nel 1973 con i grandi Richard Burton, Elizabeth Taylor e Peter O’Toole. E l’elenco potrebbe continuare fino a film più recenti come The Ref con Kevin Spacey (1994), Un amore tutto suo con Sandra Bullock e Bill Pullman (1995) e, in ultimo, Superstar con Molly Shannon (1999).

Glynis Johns ha lavorato anche a diverse serie TV americane già dal 1952, tra le quali Dear Brigitte con Jimmy Stewart nel 1965, Gloria Vanderbilt con le iconiche Angela Lansbury e Bette Davis nel 1982 e, sempre con la Lansbury, ne La Signora in Giallo.