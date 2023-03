Dick Van Dyke con l’auto contro un muro, per la star di Mary Poppins a rischio la patente

Fonte: IPA

Dick Van Dyke è l’attore che ha dato il volto all’amato personaggio dello spazzacamino nell’iconico film Disney dedicato a Mary Poppins. Oggi, la star di Hollywood ha 97 anni e, presosi la meritata pausa dai set cinematografici, vive a Malibu con la famiglia.

Proprio a Malibu, lo scorso 15 marzo, Dick Van Dyke ha avuto un piccolo incidente al volante della sua automobile. La notizia è stata riportata solo oggi dalla testata americana Tmz. Tra le ragioni dell’incidente pare ci siano le forti e incessanti piogge che si sono abbattute negli ultimi tempi sulla città di Los Angeles.

Dick Van Dyke: ferito dopo l’incidente in auto

Mercoledì 15 marzo la polizia del quartiere di Malibu, a Los Angeles, ha ricevuto una chiamata a causa di un incidente e, una volta arrivati sul luogo, gli agenti si sono trovati di fronte il famoso attore Dick Van Dyke, al volante della sua Lexus LS 500, con la quale la star si è schiantata contro un cancello.

Tmz scrive che l’attore 97enne ha dichiarato alle forze dell’ordine che la vettura è slittata sulla strada bagnata dalle incessanti piogge e, dopo aver perso il controllo, si è schiantata contro un cancello. In seguito all’incidente, Van Dyke ha riportato emorragie a naso e bocca e una lieve concussione. I soccorsi sono avvenuti sul posto, senza bisogno di andare in ospedale.

Dick Van Dyke, uno dei volti più famosi di Hollywood

Lontano dai riflettori ormai da qualche anno, Dick Van Dyke resta uno dei volti più famosi del cinema e della televisione. Un volto rassicurante, un po’ buffo e da bravo ragazzo, che lo fece scegliere negli anni ’50, per condurre il primo show televisivo di cartoni animati. In quegli anni si fece conoscere dagli spettatori americani grazie alla conduzione di numerosi quiz e talk show.

Fonte: Ansa Foto

In seguito lasciò la televisione per il teatro e, approdato a Broadway, ottenne altrettanto successo: nel 1960 si aggiudicò un Tony Award per il suo ruolo nel musical Bye Bye Birdie. La vittoria gli valse la nascita di una sitcom pomeridiana a lui totalmente dedicata, The Dick Van Dyke Show, andata in onda fino alle metà degli anni ’60.

Il successo cinematografico invece arrivò nel 1964, quando l’attore si cimentò in un doppio ruolo nel film Disney Mary Poppins. In quello che oggi può essere definito l’incarico più importante della sua carriera, Van Dyke interpretò sia l’indimenticabile stralunato spazzacamino Bert, sia il vecchio e severissimo proprietario della banca dove lavora il padre dei due bambini protagonisti della storia.

In ricordo dei vecchi tempi d’oro, Dick Van Dyke, recentemente, è stato protagonista di un cammeo nel sequel Il ritorno di Mary Poppins, film del 2018. Mentre nel 2006 e nel 2014 è apparso nella saga comica Una notte al museo, dove, affiancato da Ben Stiller, ha interpretato una delle guardie notturne del magico museo.

Una famiglia di attori

Dick non è l’unico attore della famiglia Van Dyke, anche il fratello minore Jerry ha intrapreso la stessa carriera. Così come il figlio Barry (che più volte ha lavorato sugli stessi set del padre) e i nipoti Shane e Philip. Attualmente, Dick Van Dyck è sposato con la sua truccatrice Arlene Silver, dopo esser rimasto vedovo nel 2009, in seguito alla morte dell’attrice Michelle Triola, con cui l’attore fu legato per oltre quarant’anni.