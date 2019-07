Come abbinare il pizzo Sangallo: 3 idee di look

editato in: da

Il pizzo Sangallo è meraviglioso, io personalmente lo adoro sia per me che per le mie figlie. Trovo che sia un tessuto estivo, fresco e allo stesso tempo elegantissimo, un evergreen che non passa davvero mai di moda. Per tante donne però, so che il timore è quello di ottenere un look un po’ troppo da bambina, poco femminile o sexy. Invece, con gli accessori giusti, si può tranquillamente sfatare questo falso mito. Vediamo quindi insieme qualche idea su come abbinare il Sangallo!

Come abbinare il pizzo Sangallo: l’abito

Il Sangallo è un tipo di ricamo a traforo che si esegue su cotone o lino, normalmente, e che prende il nome da una cittadina svizzera. La sua particolarità è proprio questo gioco di vedo non vedo che lo rende adattissimo all’estate perchè fresco e leggero. Per gli abitini estivi quindi il tessuto in Sangallo è perfetto. Personalmente, a me piace la semplicità, quindi su abito di questo tipo vedo bene una mules, o un sandalo caprese a piede nudo, oppure una loafer gioiello, se proprio volete osare. I complementi perfetti restano la borsa e il cappello in paglia (o l’uno, o l’altra, ovviamente, altrimenti l’effetto finale è eccessivo).

Come abbinare il pizzo Sangallo: la blusa

La blusa è forse più facile da abbinare rispetto all’abito e si presta ad un’infinità di look, più o meno romantici a seconda di cosa indossate. Se volete un effetto più rock, basterà un paio di jeans, sia lunghi che shorts, altrimenti andranno benissimo pantaloni chinos tagliati a uomo in tutti i colori della savana: kaki, beige, verdone. Per un look tropezienne invece meglio una gonna blu a ruota e un paio di ballerine!

Come abbinare il pizzo Sangallo: doppiato

Per chi non amasse le trasparenze, è bene sapere che il pizzo Sangallo esiste anche doppiato, ossia con un secondo strato di tessuto applicato sotto, spesso tono su tono, altre volte in colore a contrasto. Vi raccomando sempre, a prescindere dal fatto che lo portiate doppiato o meno, indossate sempre, soprattutto sotto al bianco, biancheria color nudo. Non c’è niente di meno chic di un reggiseno a vista, fidatevi!