Come vestirsi in vacanza a Mykonos

Fonte: 123RF Consigli su come vestirsi a Mykonos

Mykonos è un pezzettino di paradiso: una vacanza in estate su questa isola meravigliosa è davvero un sogno! Al di là della bellezza del mare e del paese, a Mykonos la vita notturna è indimenticabile: insomma, è il posto perfetto per prenotare una settimana con le amiche! Ma vediamo cosa mettere in valigia.

Che capi portare a Mykonos

Il completino in fantasia

Per andare a fare due passi al mercato, per far compere in paese, o semplicemente per sentirti carina e trendy, un bel completo di top (anche crop top) e short abbinato è perfetto. Aggiungi un paio di sandali piatti, un cappello in paglia e la shopper in cavnas e sarai perfetta!

Un abito bianco

Che sia in lino o in Sangallo, l’abito bianco è perfetto per far risaltare la vostra abbronzatura! Potete ovviamente scegliere il modello che preferite, ma io vi suggerisco di optare per tagli morbidi e fluidi, sempre e solo in tessuti naturali (il poliestere e i sintetici sono banditi in vacanza: puzzereste dopo cinque minuti!). Vi terranno più fresche e sarete naturalmente eleganti.

Un abito corto

Un abitino corto. davvero indispensabile a Mykonos, perché è fresco, svolazzante e facilissimo da abbinare, sia in spiaggia che quando uscite per l’aperitivo serale. Sceglietelo coloratissimo, da alternare a quello bianco che abbiamo appena visto sopra, in una tonalità che faccia risaltare il colore appena preso. Bello il rosso, ma anche l’azzurro, il verde o il giallo acceso.

Gli accessori indispensabili a Mykonos

Il pareo

Potete indossarlo legato dietro al collo, al fianchi, portarlo lungo o corto, sceglierlo in tinta unita o in una fantasia super colorata: l’importante è metterlo in valigia! Il pareo è un ottimo alleato per l’aperitivo serale, ma anche per una capatina al bar della spiaggia durante il giorno. In più, è un accessorio utile da avere a portata di mano anche in situazioni più “prosaiche”, tipo per appoggiarlo alla sedia in spiaggia da cui si è appena alzato qualcun altro!

Copricostumi e beachwear wow

Questa isola meravigliosa si presta anche per indossare capi davvero wow, come una gonna in rete da usare come copricostume o un costume da bagno particolarissimo: luccicante, con inserti in paillettes o dettagli insoliti. Insomma: ricordatevi di osare!

La borsa di paglia

Una borsa di paglia è comodissima, sia da portare in spiaggia, sia da avere quando andate in giro per il paese a fare shopping, o a scattare foto o a bere un aperitivo. Se è molto voluminosa, potete pensare di usarla come bagaglio a mano: sarà poi pronta per essere portata direttamente in spiaggia!

Il costume da bagno

Sembrerà banale, ma non lo è affatto! Il costume da bagno è indispensabile, guai a dimenticarlo a casa, soprattutto se il modello che magari vi valorizza di più, perché non è detto che possiate ritrovarlo sull’isola. Vi raccomando: il costume è un capo di abbigliamento come un altro. L’obiettivo quindi sarà indossare quello che vi sta meglio, che vi fa sentire voi stesse anche quando siete in spiaggia. Se poi riuscite a coordinarlo anche al copricostume, allora è perfetto!

Altri immancabili a Mykonos

Per la sera non serve poi tanto: alla fine starete in pareo, vestitino e copricostume tutto il giorno! Piuttosto, ricordate di portare con voi un cappello, anche di paglia, occhiali con lenti scure e la protezione solare. Queste sono cose che davvero non possono mancare se volete godervi la vacanza! Inoltre, se volete essere super chic, potete abbinare i vostri accessori tra loro, ad esempio la borsa da spiaggia alla cover del telefono, oppure il vostro bikini allo short da mare, che magari potete indossare anche alla sera per un aperitivo veloce sulla spiaggia.