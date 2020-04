Profumi dal passato. 10 odori che ricordano la nostra infanzia

Matite colorate, il dopobarba di papà e le torte della nonna. Gli odori dell’infanzia sono vividi più che mai nella nostra mente e basta una piccola cosa per riaprire quella porta che fa da collegamento al nostro passato emotivo. Succede all’improvviso, così quasi per caso, che sentiamo nell’aria o in casa quel profumo e tornano alla memoria tutti quei momenti felici. Gli psicologi lo chiamano Fragrant Flashbacks.