Maddie, a “Chi l’ha visto” le novità sul caso della bambina scomparsa in Portogallo

Fonte: Gettyimages Maddie McCann

Questa sera, 24 maggio, a Chi l’ha visto si parla del caso di Maddie McCann, la bambina scomparsa il 3 maggio 2007 in Portogallo. La trasmissione di Rai 3 torna sulla drammatica storia, ancora avvolta nel mistero. A riportarvi l’attenzione alcune novità emerse dalle indagini: nodo delle ricerche ora è la perlustrazione delle acque di una diga nei pressi del luogo della sparizione. La sparizione di Madeleine nota anche per l’ampiezza e la durata della copertura mediatica che l’ha caratterizzata. Questa in prima battuta, fu incoraggiata e nutrita dagli stessi genitori, che pubblicizzarono il caso, mentre, successivamente, l’interesse venne suscitato dalle accuse rivolte ai genitori.

Maddie McCann: la storia della bambina scomparsa in Portogallo

Quello di Madeleine Beth McCann, questo il nome completo della piccola, è uno dei casi di sparizione più discussi degli ultimi anni. Si tratta di una bambina inglese, che, a 3 anni, scomparve mentre si trovava con la famiglia a Praia da Luz, una frazione di Lagos, in una località di villeggiatura in Algarve, nel sud del Portogallo. Nata il 12 maggio 2003 a Leicester, era in vacanza con i genitori Kate Healy McCann e Gerry McCann, entrambi medici, il fratellino Sean e la sorellina Amelie, gemelli di due anni, all’epoca dei fatti.

Da quanto fu riferito dai genitori durante le indagini, la bambina venne lasciata senza sorveglianza, con i suoi fratellini, in una camera da letto al pianterreno del residence dove alloggiavano, mentre loro mangiavano con altre tre coppie di amici (tutti in vacanza con figli piccoli) in un ristorante a circa 120 metri di distanza. A intervalli regolari però, durante la cena un membro del gruppo si recava in albergo a controllare che i bambini stessero bene.

La Polícia Judiciária, incaricata delle indagini, concluse che Madeleine fosse stata rapita. Successivamente la polizia dichiarò che vi era il forte sospetto che potesse essere morta nella sua stanza. Durante le indagini vi sono stati numerosi presunti avvistamenti, non confermati, di Madeleine, in Portogallo e in altri paesi, e sono state acquisite prove scientifiche aggiuntive.

Novità sul caso Maddie McCann a “Chi l’ha visto”

Questa sera la trasmissione di Rai 3, Chi l’ha visto, torna sulla storia della piccola Maddie dopo le recenti novità emerse dalle indagini sul caso. Sono infatti riprese le ricerche in Portogallo. I sommozzatori della polizia portoghese si sono immersi nel bacino idrico di Barragem do Arade, a circa 50 chilometri dal luogo della sparizione di Madeleine.

Il servizio investigativo criminale nazionale del Portogallo ha spiegato che sta coordinando le ricerche in Algarve su richiesta della polizia tedesca e che alle indagini collaborano anche ufficiali britannici. La perquisizione ha a che fare con il principale sospettato: il tedesco Christian Brueckner condannato per reati sessuali. Sembrerebbe infatti che l’uomo abbia trascorso del tempo nella zona del lago tra il 2000 e il 2017. Viveva vicino al resort Praia da Luz quando la famiglia McCann era in vacanza. In una nota dell’ufficio del procuratore dello stato tedesco di Braunschweig si legge: “Nell’ambito delle indagini sul caso di Madeleine McCann sono attualmente in corso in Portogallo misure relative al processo penale. Le misure sono in fase di attuazione da parte delle autorità portoghesi incaricate dell’applicazione della legge con il sostegno degli ufficiali dell’Ufficio federale di polizia criminale”.