IPA Nicole Kidman

Il Portogallo si conferma una delle mete più ambite dalle celebrity. Un mix di bellezza, lusso, privacy e condizioni finanziarie vantaggiose che affascina le star di Hollywood ma anche top model, cantanti e persino reali. L’ultima in ordine di tempo a non resistere a questo fascino è Nicole Kidman. Dopo aver acquistato un anno fa una casa a Lisbona con il marito Keith Urban, l’australiana ha comprato ora un secondo immobile e ha chiesto addirittura la residenza nel Paese.

Nicole Kidman chiede la residenza in Portogallo

Nicole Kidman, 58 anni, ha presentato domanda di permesso di soggiorno in Portogallo all’Agenzia per l’Integrazione, la Migrazione e l’Asilo (AIMA), secondo quanto riportato da media portoghesi e americani.

L’attrice Premio Oscar ha avviato l’iter legale per ottenere la residenza ufficiale nel Paese. Ha formalizzato la domanda e si sta preparando a trasferirsi tra Lisbona e Melides, dove ora ha una nuova proprietà presso il rinomato Costa Terra Golf & Ocean Club.

La visita ha avuto luogo pochi giorni dopo l’acquisto della casa a Melides, vicino a Comporta, una delle località più esclusive dell’Alentejo, frequentata anche da Paris Hilton. Questa residenza si aggiunge alla proprietà acquisita nel 2023 nel Parque das Nações, nella Capitale portoghese.

La coppia ha un impressionante portafoglio immobiliare che si estende in tutto il mondo, tra Australia, Los Angeles e Nashville. Di questo ricco patrimonio fanno parte sei appartamenti combinati con vista sul porto di Sydney, a Milson’s Point.

Il clan Kidman-Urban possiede inoltre una straordinaria proprietà rurale di 45 acri chiamata Bunya Hill nelle Southern Highlands, dove vengono allevati bovini e alpaca.

Pare che però ora da parte dei due ci sia la voglia di trascorrere più tempo in Europa, dove di recente Nicole Kidman si è concessa anche una piacevole vacanza in Croazia.

Perché il Portogallo piace così tanto

Prima di Nicole Kidman hanno acquistato case in Portogallo Madonna, Cindy Crawford, John Malkovich, Monica Bellucci, George Clooney, Cliff Richard, Scarlet Johansson, Ronan Keating, Michael Fassbender, la Principessa Eugenia. Pare che abbiano mostrato un certo interesse anche Harry e Meghan. Ma perché il Portogallo piace così tanto?

I motivi sono molteplici e diversi, a partire dall’esclusività e riservatezza. E la scelta della zona di Melides, che ha smosso l’interesse di Nicole Kidman, non è di certo casuale. Circondata da risaie, pinete e una costa atlantica incontaminata, conserva il suo fascino rustico pur accogliendo complessi residenziali di lusso sostenibili.

Le famiglie possono dedicarsi ad attività come l’equitazione e il birdwatching in un clima mite mediterraneo, mentre il villaggio stesso offre attrazioni come il Museo della Ceramica di Melides e la spiaggia di Melides, una lunga distesa sabbiosa con ristoranti sulla spiaggia e strutture per famiglie.

Nelle vicinanze, la laguna di Melides è un rifugio per uccelli migratori come cicogne, aironi e pivieri dorati, mentre il dolmen di Pedra Branca offre uno scorcio sull’antico passato della regione.

Più in generale, il ricco patrimonio culturale, l’eccellente cucina e i paesaggi mozzafiato contribuiscono ad un’elevata qualità della vita. E i bassi tassi di criminalità e la stabilità politica del Paese garantiscono tranquillità ai residenti.

La zona offre poi una straordinaria gamma di attività per il fitness. Chi ama trascorrere il tempo in acqua può praticare surf, paddleboard, kitesurf, windsurf, wakeboard, immersioni subacquee e molto altro. E per le celebrità che preferiscono allenarsi sulla terraferma, il clima portoghese, in particolare in Algarve, rende l’esercizio fisico all’aperto un’attività praticabile tutto l’anno. Non a caso è definita la California d’Europa.

Non sono poi da sottovalutare i benefici fiscali. Per chi ha redditi elevati, acquistare una casa in Portogallo e/o diventare residente nel Paese può rivelarsi una scelta finanziariamente sensata. Il Paese offre numerosi incentivi per attrarre stranieri facoltosi, dai visti d’oro legati agli investimenti immobiliari (e non solo) ai regimi fiscali specificamente pensati per attrarre gli espatriati.

Senza dimenticare infine le persone: i portoghesi sono discreti ma cordiali, allo stesso tempo gentili e socievoli. Noti per essere una popolo molto accogliente, in grado di riceve le altre persone con grande allegria ed umanità.