Harry e Meghan comprano casa in Portogallo dopo la richiesta di Re Carlo

Harry e Meghan sanno sempre come stupire, regalando un colpo di scena dietro l’altro. Da giorni si parla con una certa insistenza di un imminente divorzio tra i Duchi di Sussex, che da qualche settimana hanno iniziato a presenziare agli eventi separatamente. Secondo la stampa la coppia starebbe attraversando una profonda crisi che starebbe portando i due a non condividere più tempo del necessario sotto i riflettori.

L’ultima novità, quindi, è arrivata davvero in maniera inaspettata: il Principe e la moglie, nonostante il difficile momento che stanno affrontando, hanno deciso di acquistare una casa in Europa, più precisamente in Portogallo. Acquisto che è arrivato dopo la richiesta di Re Carlo di rinunciare a Frogmore Cottage nel Regno Unito.

La casa di Harry e Meghan in Portogallo

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno una nuova e lussuosa proprietà in Portogallo, dopo quattro anni di residenza esclusiva negli Stati Uniti, dove hanno traslocato nel 2020 in seguito alla rottura con la royal family. Come ha spiegato il giornalista Richard Eden al Daily Mail, l’anno scorso i Sussex hanno trascorso una “vacanza romantica di tre notti” nella località di Melides, sulla costa di Comporta, che li ha spinti a considerare questo complesso residenziale come investimento.

Un anno fa i Sussex sono stati ospiti della Principessa Eugenia, cugina di Harry e figlia di Sarah Ferguson e del Principe Andrea, con la quale il fratello di William ha da tempo un rapporto molto stretto. Eugenia di York si divide con il marito Jack Brooksbank e i due figli tra Londra e il Portogallo: qui hanno acquistato una casa nel CostaTerra Golf and Ocean Club, un lussuoso complesso di 300 proprietà in riva al mare a Melides, a sud della capitale portoghese, Lisbona. E Harry e Meghan hanno seguito le loro orme.

I due hanno acquistato un immobile nello stesso complesso di Eugenia – a un’ora di macchina da Lisbona – il cui valore non è stato rivelato ma che dovrebbe essere almeno di sei cifre. Inoltre, grazie a questa acquisizione, Meghan Markle potrà ottenere presto una Golden Visa, ovvero un visto d’oro con un permesso di residenza permanente generalmente fornito ad importanti investitori, che garantisce il diritto di vivere in quel determinato Paese e di partecipare al processo di naturalizzazione nel rispetto delle regolamentazioni locali.

In questo modo Meghan, cittadina americana, potrà in futuro girare liberamente nell’area Schengen dell’Unione Europea. Il principale requisito per avviare il processo tramite le autorità portoghesi? Un contributo minimo di 250mila euro, cifra molto probabilmente già superata con il prezzo della nuova casa comprata con Harry.

Seppur sposata con Harry dal 2018, Meghan non è mai diventata cittadina britannica. Un processo che richiede diversi anni e che l’ex attrice non ha avuto tempo di portare a termine visto che ha lasciato il Regno Unito due anni dopo le nozze.

Con l’acquisto di questa nuova casa, è facile pensare che la crisi tra Meghan e Harry non sia tanto profonda e anche se i momenti di tensione non mancano il loro sogno di vivere insieme nuove ed avvicinenti esperienze è più forte di tutto e tutti.

Tra l’altro nel nuovo complesso residenziale la coppia potrà godere di vari programmi ed attività poiché dispone di bar, un centro benessere, una palestra molto moderna e campi da golf.

Perché Harry e Meghan hanno lasciato Fragmore Cottage

Un anno fa Re Carlo – che fatica a riconciliarsi con il figlio e la nuora pure dopo la diagnosi di cancro – ha chiesto ai Sussex di lasciare Fragmore Cottage. La proprietà con cinque camere da letto nel parco del Castello di Windsor fu offerta al Principe Andrea, fratello del sovrano, che rifiutò di trasferirsi dalla molto più grande Royal Lodge situata altrove a Windsor.

La mossa di Carlo è avvenuta in seguito alla pubblicazione di Spare, la controversa autobiografia in cui Harry ha criticato i membri della famiglia reale, tra cui la matrigna, la Regina Camilla, e il fratello William e la cognata Kate Middleton. Frogmore Cottage era stato donato ai Sussex dalla defunta Regina Elisabetta II, poco dopo che la coppia si era giurato amore eterno alla St George’s Chapel di Windsor. Ma nonostante questo la proprietà è sempre rimasta della Crown Estate, portafoglio finanziario di proprietà della Corona britannica.