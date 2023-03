Carlo sfratta Meghan Markle e Harry da Frogmore Cottage e scatena la loro furia

Re Carlo III avrebbe messo in atto una nuova mossa contro il figlio Harry e la moglie Meghan Markle. Era inevitabile che l’uscita dell’autobiografia del suo secondogenito, il best seller Spare, scatenasse la reazione da parte del Sovrano che, in tutta risposta, ha deciso di cacciare letteralmente la coppia da Frogmore Cottage. Salta l’ultimo vero legame di Harry e Meghan con la Casa Reale inglese e con il Regno Unito, mentre si fa sempre più incerta la loro partecipazione all’incoronazione di Carlo in programma il prossimo 6 maggio.

Harry e Meghan sfrattati da Frogmore Cottage

La coppia che ha scombussolato la Famiglia Reale britannica è di nuovo nel mirino. Come riportato dalle principali testate inglesi – dal The Sun al Daily Telegraph, per citare i più importanti – Re Carlo III avrebbe messo in atto una vera punizione esemplare nei confronti della coppia, che negli ultimi anni è stata al centro di polemiche al veleno e accuse durissime nei confronti dei Windsor. Era già accaduto con l’intervista a Oprah Winfrey – ormai entrata nella storia – ma non è stata da meno l’uscita di Spare, l’autobiografia in cui il Principe Harry ha rivelato dettagli scottanti che hanno messo in cattiva luce il padre, il fratello William e persino la cognata Kate Middleton.

Era inevitabile che tutto questo avrebbe avuto delle conseguenze, ma quel che nessuno si aspettava era una mossa tanto drastica da parte del Sovrano. Stando ad alcuni insider vicini alla Famiglia Reale britannica, Re Carlo III avrebbe immediatamente cacciato la coppia da Frogmore Cottage, la residenza assegnata loro prima della Megxit, avviando la procedura di sfratto subito il giorno dopo l’uscita del libro, all’inizio di gennaio.

“Sembra tutto definitivo, come una punizione crudele – riporta il Daily Mail -. È come se [la Famiglia Reale, ndr] volesse eliminarli definitivamente dalla scena. Harry e Meghan hanno tempo fino all’inizio dell’estate per liberare la residenza. Inizialmente avevano solo poche settimane, ma ora hanno almeno fino a dopo l’incoronazione”.

Harry e Meghan sconvolti dalla decisione di Re Carlo III

Tutto ciò sarebbe accaduto, dunque, in queste ultime settimane mentre si è continuato a vociferare di una presunta crisi tra Harry e Meghan Markle che li avrebbe portati a un passo dalla decisione di separarsi definitivamente. Dopo l’uscita di Spare le loro apparizioni insieme sono diventate sempre più rare, salvo poi recuperare in corner con qualche sporadico evento. In ultimo la Markle si è mostrata al pubblico tramite social per pubblicizzare un brand di caffè, ancora una volta da sola e per scopi puramente economici.

Entrambi non hanno commentato la decisione drastica di Re Carlo III mostrandosi (almeno in apparenza) piuttosto indifferenti ma, stando ad alcune fonti vicine alla coppia, non avrebbero affatto preso bene la notizia dello sfratto. Pare che abbiamo parlato di una “punizione crudele” e dell’ennesimo accanimento nei loro confronti, definendosi “sconvolti”. Frogmore Cottage è la residenza che la defunta Regina Elisabetta II aveva donato loro dopo le nozze, la stessa su cui avevano investito circa 2 milioni e mezzo di sterline in grandi opere di ristrutturazione. L’unico luogo del Regno Unito che abbiano mai chiamato “casa” e che, di fatto, era stato finora l’ultimo vero legame di Harry e Meghan con la Casa Reale inglese.

Mancano poche settimane prima dello sfratto definitivo e pare che la coppia abbia già cominciato a impacchettare i propri averi per spostarli nella mega villa di Montecito in California, dove si sono trasferiti dopo la Megxit e in cui risiedono con i figli Archie e Lilibet Diana.

L’ennesimo schiaffo di Re Carlo III al Principe Harry

Sebbene in più occasioni Re Carlo III abbia affermato la sua volontà di mantenere un rapporto civile con Harry e la moglie Meghan Markle, i fatti sembrano dimostrare tutt’altro. La vicenda di Frogmore Cottage ha tutta l’aria di essere l’ennesimo schiaffo alla coppia, aggravato da un’ulteriore decisione che ha lasciato perplessi proprio tutti, dagli addetti ai lavori fino ai sudditi: il Sovrano avrebbe deciso di riassegnare la residenza al Principe Andrea, caduto in disgrazia (e privato di ogni titolo) dopo lo scandalo Epstein.

E mentre Harry continua ad affermare “Di non avere rimpianti per nessuna delle rivelazioni” condivise con il mondo tramite le pagine di Spare, tutto lascia pensare che i Sussex siano sempre più lontani dalla partecipazione all’incoronazione di Re Carlo III, sgraditi agli inglesi e pronti (almeno in teoria) a un gesto terribilmente meschino per mettere in ombra il Sovrano.