Meghan Markle, bilancio di un anno difficile

Fonte: Getty Images Meghan Markle, Duchessa di Sussex

Sono in molti a scommettere su una separazione imminente tra i Duchi di Sussex, ma persone a loro vicine hanno smentito le voci: “Sono una coppia unita“.

Nonostante le continue critiche pare che i Duchi resistano e negli ultimi tempi si sono visti sorridenti in più occasioni, non ultima la cena in un ristorante italiano di Montecito, vicino alla loro casa californiana, alla vigilia del compleanno della Duchessa.

I due si ritrovano al centro di aspre polemiche ormai da qualche anno, ma ultimamente sembra che gli hanno voltato le spalle anche coloro che li hanno sempre sostenuti.

La vicenda Spotify

Uno degli ultimi colpi bassi è stata la rottura del contratto con il colosso dello streaming audio Spotify avvenuta lo scorso giugno. Per la piattaforma, Meghan ha realizzato la scorsa estate il podcast Archetypes, ma a quanto pare i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative e sembra non ci fossero proposte e idee per nuovi contenuti. Bill Simmons, capo dell’innovazione e della monetizzazione dei podcast dell’azienda, ha definito la coppia, addirittura,”truffatori”.

Convenienza o credenza

In questi ultimi mesi anche il movimento femminista americano, che ha spesso visto un’alleata nella Duchessa, ha preso le distanze da lei perché si è insinuato un dubbio sull’autenticità di Meghan nel seguire le lotte contro le discriminazioni: i componenti del movimento non capiscono se lo fa per convenienza o perché crede effettivamente in alcuni valori e battaglie importanti per loro.

Fonte: Getty Images

Un’altra accusa che è stata mossa ai Sussex è quella di avere esagerato mostrando il loro inseguimento in macchina da parte dei paparazzi a New York lo scorso maggio, facendo un inevitabile paragone con la tragica morte della Principessa Diana.

Presente e futuro

Parlando del loro presente e dei progetti futuri, una fonte vicina alla coppia ha raccontato ai tabloid che “Non c’è molto lavoro in questo momento per nessuno dei due, quindi questo causa alcuni problemi di isolamento”, aggiungendo che a Harry mancano i suoi amici nel Regno Unito. Il principe ha creato dei rapporti di amicizia negli Stati Uniti ma gli manca la sua base e la famiglia, mentre Meghan può sempre contare sulla madre e sugli amici storici.

Le strade dei Duchi si dividono

Ormai sembra essere imminente il ritorno di Meghan sul web perché pare che la Duchessa voglia ripristinare il suo sito di lifestyle, The Tig, che ha dovuto chiudere quando si è fidanzata con Harry. Per il Principe pare confermato un imminente viaggio in Africa, ufficialmente, per girare un documentario per Netflix. Questi percorsi divisi, che dovrebbero intraprendere i Duchi, hanno dato ancora più adito alle speculazioni su una separazione imminente tra i due.

Gli Invictus Games e Malibu

A settembre i Duchi si recheranno insieme in Germania per gli Invictus Games, un appuntamento importante per il Duca e romantico per la coppia: la loro prima uscita pubblica avvenne proprio durante l’edizione di Toronto nel 2017.

Un ultimo rumor sulle scelte della coppia li vorrebbe pronti anche a un nuovo trasferimento a Malibu che non è troppo distante da dove risiedono adesso.

Fonte: Getty Images

La Megxit

Partendo dal famoso comunicato del febbraio 2021 nel quale veniva confermata ufficialmente la scelta dei Duchi di uscire dalla Royal Family, la loro popolarità è salita e scesa ma si sono sempre ritagliati un ruolo importante nelle pagine dei giornali di tutto il mondo.

Buckingham Palace ha annunciato il 18 febbraio 2021 che “il Duca e la Duchessa di Sussex hanno confermato a Sua Maestà la Regina che non torneranno a far parte della Famiglia Reale”. La dichiarazione è arrivata un anno e un mese dopo la scelta di Meghan e Harry di allontanarsi un po’ dalla Gran Bretagna e dalla monarchia e “ritagliarsi un nuovo ruolo progressivo all’interno di questa istituzione”. In seguito, la coppia ha lanciato una bomba sulla Royal Family nella celebre intervista con Oprah Winfrey.

I 70 anni di regno di Elisabetta II

Poco più di un anno fa Meghan e Harry hanno partecipato al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta ed è la prima ma non l’ultima volta in cui la Duchessa di Sussex ha soggiornato a Londra dai tempi della rottura con la Royal Family, per la quale è stato coniato anche il termine Megxit.

I 70 anni di regno della Regina sono stati celebrati con parate, un concerto davanti a Buckingham Palace e molti altri eventi nel giugno 2022. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno viaggiato dalla California, dove risiedono, al Regno Unito per partecipare ai festeggiamenti, ma hanno preso parte solo alla funzione presso la cattedrale di St Paul e – come spettatori, dietro le quinte – al Trooping the Colour, la parata militare che ha aperto il giubileo e che si svolge ogni anno per festeggiare il compleanno ufficiale del Sovrano. In tutti gli altri eventi, anche quelli più privati, non sono stati visti insieme alla Royal Family.

Fonte: Getty Images

Proprio per la funzione di ringraziamento in onore di Elisabetta II a St Paul, i Duchi di Sussex, seduti in seconda fila accanto alle cugine di Harry, non hanno incrociato lo sguardo né con William e Kate né con l’allora Principe Carlo.

Il ritorno improvviso a Londra

La morte inaspettata della Sovrana ha portato nuovamente Meghan Markle a Londra nel settembre 2022 e con grande stupore i Fab Four, ovvero Meghan, Harry, William e Kate hanno salutato insieme la folla che si era radunata fuori dal castello di Windsor per rendere omaggio ad Elisabetta II. I quattro sono partiti con la stessa auto, guidata da William. Secondo una fonte reale, il Principe William ha pensato che la passeggiata per salutare la folla “fosse un’importante dimostrazione di unità in un momento incredibilmente difficile per la famiglia”. In molti hanno sperato in una riappacificazione, soprattutto tra i fratelli, che non si è verificata.

Fonte: Getty Images

La docuserie Harry & Meghan

A soli tre mesi dalla morte della sovrana è uscita Harry & Meghan, la docuserie su Netflix. Una sequenza di punti di vista e racconti da parte dei Duchi sulla vita a corte: dalle riserve della famiglia reale sulla carriera di attrice di Meghan, alle molestie da parte della stampa subite dalla coppia. A pochi giorni dall’uscita della prima parte, con la messa in onda delle ultime tre puntate, i Duchi hanno rincarato la dose e Harry ha raccontato che il fratello non ha gradito la loro uscita dalla Royal Family e ha usato mezzi non proprio principeschi per mostrare il disappunto.

Fonte: Getty Images

“È stato terrificante vedere mio fratello che mi urlava contro, mio padre che diceva cose che non erano vere e mia nonna che se ne stava lì seduta in silenzio”, ha raccontato Harry.

La docuserie ha anticipato di pochi giorni l’uscita del libro di Harry, Spare, un ulteriore gesto che ha creato ancora più distanza tra i Duchi e la famiglia reale.

Un invito a corte

Grazie anche agli “insegnamenti diplomatici” di Elisabetta II, Re Carlo ha provato a trovare un punto d’incontro con il figlio invitandolo insieme alla moglie a partecipare alla sua incoronazione. “È un’occasione così importante per Carlo e vorrebbe che suo figlio fosse presente all’incoronazione per esserne testimone. Vorrebbe che Harry tornasse in famiglia”, ha detto una fonte vicina alla Royal Family al magazine americano People. “Se non risolvono la questione, il re sarà sempre ricordato per il modo in cui ha lasciato la sua famiglia disunita. Ha avuto la reputazione di essere un genitore distante e sarebbe terribile per lui che ciò continuasse”.

Lo “sfratto” da Frogmore Cottage

A meno di due mesi dall’incoronazione è sorto un altro problema per Harry e Meghan: lo “sfratto” da Frogmore Cottage, la residenza che gli era stata “prestata” da Elisabetta II. Pare che per il Duca e la Duchessa di Sussex non sia stato un duro colpo e persone vicine alla coppia hanno riferito che i due non si sono opposti alla decisione e sono felici di crescere i propri figli in California. A giugno, in occasione del briefing annuale sulle finanze reali, l’addetto Sir Michael Stevens ha dichiarato che Meghan Markle e il Principe Harry hanno ufficialmente lasciato Frogmore Cottage. “Possiamo confermare che il Duca e la Duchessa di Sussex hanno lasciato Frogmore Cottage”, ha annunciato Stevens. “Il Duca e la Duchessa hanno rimborsato le spese sostenute dal Sovereign Grant in relazione alla ristrutturazione di Frogmore Cottage, lasciando così alla Corona un bene notevolmente migliorato”.

Fonte: Getty Images

La presenza – assenza all’incoronazione

Avvicinandosi il giorno dell’incoronazione, dopo mesi di dibattiti su tv e giornali che ipotizzavano la presenza di Harry e Meghan all’evento, è arrivata finalmente la risposta: Buckingham Palace conferma che il Principe Harry parteciperà all’incoronazione di Re Carlo senza Meghan Markle che rimarrà in California con i figli. A questo punto tutte le discussioni si sono spostate sulla scelta di Meghan di non partecipare all’incoronazione. Sulla risposta non ci sono stati ulteriori dettagli ufficiali, ma sicuramente per molti è risultata una scelta poco coraggiosa da parte della Duchessa. Tutto è bene quello che finisce bene, almeno in apparenza, perché il Principe Harry, in abito da giorno Dior, ha partecipato alla cerimonia di incoronazione di suo padre, Re Carlo, nell’Abbazia di Westminster, dove si è seduto in terza fila.

Meghan sì, Meghan no

Un anno travagliato per la coppia che ha diviso ancora di più l’opinione pubblica soprattutto nei riguardi della Duchessa: sono calati i sostenitori ma rimangono ancora molti coloro che credono alla buona fede di Meghan, soprattutto negli Stati Uniti.

Se il motto dei Duchi di Sussex è “ nel bene e nel male purché se ne parli” è sicuramente rispettato alla lettera perché quando si parla di famiglie reali, in modo particolare dei Windsor, la prima domanda riguarda sempre Harry e Meghan. Ad esempio in questo momento la più gettonata è: “Harry e Meghan si stanno separando?”.

Fonte: Getty Images

Le risposte sono sempre ipotesi e speculazioni perché i Duchi, parlando ed ergendosi a paladini della privacy, non rilasciano molte dichiarazioni, ma grazie al contratto milionario con Netflix, al libro del Duca, alle fonti loro vicine, al Paese in cui vivono e alle loro uscite “private” e pubbliche riescono sempre a stare sulla cresta dell’onda e questa condizione sembra rendere molto felice Meghan Markle, Duchessa di Sussex.