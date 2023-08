Meghan Markle compie 42 anni: il gesto per scacciare le voci di crisi con Harry

Meghan Markle compie 42 anni, e in barba alle voci di crisi che si rincorrono da mesi sul suo conto, ha festeggiato con una cena romantica in compagnia del Principe Harry. Che si tratti di una strategia o che davvero i fantasmi del divorzio siano lontani non è dato sapere, ma di certo l’uscita pubblica dei Sussex sta già facendo (parecchio) discutere.

Meghan Markle e Harry, il gesto scaccia crisi

I 42 anni di Meghan Markle sembrano aver portato un pizzico di serenità con il Principe Harry, dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi sul loro imminente divorzio. La coppia si è concessa una serata a Montecito per festeggiare il compleanno della Duchessa, appena un giorno dopo la loro prima apparizione pubblica insieme dopo mesi.

I due sono stati avvistati mentre uscivano dal ristorante italiano Tre Lune, uno dei più in voga della città e tra i preferiti di Kourtney Kardashian ed Ellen DeGeneres, sereni e complici, sfoggiando i loro sorrisi migliori per scacciare ogni pettegolezzo sul loro conto.

Lady Markle è apparsa raggiante nel suo un abito a tubino senza spalline di Posse (del costo di 188 sterline), abbinato alla sua amata borsa Cult Gaia e a sandali piatti neri con cinturino. Look informale anche per il Principe, che ha indossato una camicia blu di lino e pantaloni bianchi.

Si tratta della seconda apparizione pubblica degli ex reali nel giro di pochi giorni, dopo che per settimane si sono tenuti a distanza dai riflettori: dopo mesi di gossip su una presunta crisi, i due sembrano essere determinati a fare fronte unito per combattere le voci di tensioni.

Una scelta che però non sembra essere affatto casuale, visto che la coppia avrebbe subito un nuovo affronto da parte della Famiglia Reale. Pare che Harry e Meghan siano infatti stati tagliati fuori dagli eventi previsti per commemorare il primo anniversario della morte della Regina Elisabetta appena 24 ore prima del lancio degli Harry’s Invictus Games a Düsseldorf il 9 settembre , dove Meghan sarà anche protagonista della cerimonia di inaugurazione.

Meghan e Harry, le voci infondate sul divorzio

Mentre i Sussex sembrano voler dimostrare di essere ancora una coppia solida e unita, il futuro di Meghan Markle a Hollywood è sempre più incerto: non è certo un mistero che Spotify ha cancellato il loro accordo, così come Netflix, che ha abbandonato il progetto su di loro.

Solo qualche giorno fa il Duca e la Duchessa del Sussex hanno scelto di mostrarsi insieme in un video in cui appaiono felici e sorridenti, per combattere il calo di popolarità e allontanare le voci negative nei loro confronti. Nella breve clip Harry ha anche parlato dei figli Archie e Lilibet, lasciando così intendere che non ci sarebbe alcuna crisi tra i due.

Fonti vicine alla coppia avrebbero sottolineato che il loro matrimonio procederebbe a gonfie vele, ma che entrambi sarebbero sempre più “stufi” delle voci di corridoio, alimentati dall’imminente viaggio di Harry in Africa in solitaria. “È un viaggio di lavoro – ha detto un insider – Non è un segno di problemi”.