A Harry sono concessi solo sei mesi per aggiustare la sua vita che sta rotolando rapidamente verso il baratro. In questo lasso di tempo è compreso anche il suo matrimonio con Meghan Markle che però il 4 di agosto festeggerà un compleanno in solitudine. Infatti, il marito è praticamente diventato per lei un peso, i suoi pseudo amici l’hanno abbandonata e quindi forse potrà consolarsi solo con sua madre e i suoi due figli.

Harry ha solo 6 mesi di tempo

Il conto alla rovescia è iniziato per Harry e Meghan Markle. Se vogliono realizzare davvero qualcosa a Hollywood, questo è il momento per agire, altrimenti perderanno l’occasione di salire sul carrozzone e l’opportunità non si ripresenterà mai più. Saranno davvero capaci di fare gli imprenditori di loro stessi. I dubbi rimangono, visto come hanno gestito la loro immagine e le finanze negli ultimi tre anni.

Lady Markle da quando ha lasciato Londra punta a rimettere piede nel dorato mondo del cinema dove per altro non ha mai veramente sfondato prima di incontrare Harry che le ha regalato fama e posizione sociale. La Duchessa pensava di sfruttare il titolo nobiliare e la parentela prestigiosa ma di fatto ogni tentativo è stato un fallimento. L’unico successo è stata la docu-serie per Netflix dove lei e Harry rivelavano retroscena scabrosi, e non del tutto veri, su Buckingham Palace. Ma la gloria è durata poco e anche il colosso dello streaming l’ha scaricata tenendosi solo il maritino per un documentario sull’Africa, opportunità che il Principe ha colto al volo per andarsene il più lontano possibile dalla moglie e portandosi con sé il figlio Archie.

Poi è emersa l’indiscrezione che Meghan fosse in trattative per il sequel della Guardia del corpo con Kevin Costner, ma anche lì non se ne è saputo più nulla. Adesso però pare che si sia aperto uno spiraglio per tornare ad Hollywood ma le serve la spinta di Harry. Infatti, per poter far funzionare devono essere uniti.

Meghan Markle, conto alla rovescia per Hollywood

Secondo il produttore americano Paul Duddridge, Harry e Meghan potrebbero approfittare dello sciopero che sta investendo Hollywood per trovare qualche contratto per loro. “Darà loro l’occasione tanto necessaria per rivedere le loro strategie approfittando della chiusura del settore”. All’Express ha dichiarato: “Harry e Meghan devono capovolgere il loro modo di presentarsi. Apparentemente hanno esaurito la pazienza della Famiglia Reale e non hanno infiammato il mondo con la loro produzione creativa negli Stati Uniti. Ora sono ben posizionati per salvare la loro immagine con un successo nel mondo dello spettacolo. Dovrebbero afferrare questa opportunità con entrambe le mani. Potrebbe essere l’ultima”.

Harry e Meghan hanno solo sei mesi di tempo e poi la favola sarà davvero finita. Ma la vera incognita è questa: il Principe aiuterà la moglie a realizzare il suo sogno, salvando così con molta probabilità il suo matrimonio? Oppure è talmente sfinito e sfiduciato verso Meg e questa vita americana a cui non si è mai davvero abituato e a cui è stato alla fine costretto?

Meghan Markle, il compleanno più triste

Intanto, il compleanno che Lady Markle si appresta a festeggiare il prossimo 4 agosto sembra essere tra i più amari della sua vita. Dalle stelle alle stalle, ha perso credibilità, agganci, potere e la stampa di tutto il mondo, non più esclusivamente quella britannica, ce l’ha con lei. Anche Harry sembra aver perso fiducia in lei. Gli aveva promesso una nuova vita di gloria e da assoluto protagonista, ma sembra che stia solo collezionando un insuccesso dietro l’altro, l’ultimo in ordine di tempo l’essere stato estromesso dalla associazione di ecoturismo da lui fondata. Motivo? Non è abbastanza competente.