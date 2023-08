Harry sta collezionando un insuccesso dietro l’altro, la sua vita va a rotoli. Gli affari falliscono, è stato estromesso persino dal progetto da lui creato sui viaggi eco-sostenibili, con sua moglie Meghan Markle non va meglio. Lui fugge in Africa per dimenticare ma i pettegolezzi su relazioni inopportune che compromettono Kate Middleton lo seguono. Conviene procedere con ordine.

Harry fatto fuori dal suo progetto

Harry sta perdendo il controllo sulla sua vita. L’ultimo fallimento che ha collezionato riguarda Travalyst, un ente benefico da lui creato per promuovere l’ecoturismo. Il Principe è stato messo letteralmente ai margini del progetto. Evidentemente i vertici dell’associazione hanno capito che per farla funzionare dovevano mettere da parte il secondogenito di Carlo che di affari poco se ne intende.

L’amministratore delegato di Travalyst, Sally Davey, ha voluto salvaguardare le apparenze precisando a People che Harry non è stato cacciato dal progetto e che verrà regolarmente coinvolto nelle discussioni e decisioni strategiche, ma in ogni caso il suo nome non compare più tra i membri del consiglio di amministrazione.

“Oggi segniamo formalmente la fine della fase pilota di Travalyst con la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione per governarci e guidarci nel nostro viaggio verso il raggiungimento di un impatto positivo e rivoluzionario sul sistema”, si leggeva nel comunicato della società risalente allo scorso maggio. “Il Consiglio è composto da persone con esperienza di livello mondiale in impatto, cambiamento dei sistemi, governance senza scopo di lucro, difesa e campagna per un mondo giusto e sostenibile”. È evidente che Harry non ha le competenze necessarie per far fare il salto di qualità alla società e così al Principe è stato dato il benservito.

Harry aveva fondato Travalyst nel 2019 quando ancora contava qualcosa e la sua immagine aveva un gran peso a livello mediatico. Adesso nessuno vuole avere più nulla a che fare con lui, troppo compromesso coi veleni che lui stesso ha contribuito a creare, disgustando anche chi fino ad oggi aveva creduto in lui e al complotto ordito dal Palazzo contro la sua persona e contro Meghan Markle. Ma le bugie hanno le gambe corte e alla fine tutti hanno perso fiducia in lui e nella sua dolce metà, che poi non è più così dolce.

In poche parole Harry ha sbagliato tutto, errori fatali che gli sono costati anche il matrimonio. Da quando, nel 2020, ha deciso di cambiare vita e di lasciare la Famiglia Reale insieme a Meghan non è stato in grado di gestire il potenziale economico e mediatico che aveva a disposizione. Risultato? È costretto ad andarsene in Africa se vuole lavorare, Lady Markle si è stancata di lui e non divorzia solo perché non le conviene e soprattutto perché rischierebbe di perdere la custodia dei figli Archie e Lilibet.

Harry, l’incontro segreto che ha rovinato tutto

E intanto il gossip sguazza in questo fango. L’ultima indiscrezione emersa su Harry che avrebbe fatto infuriare Meghan riguarda un incontro segreto con Pippa Middleton a Londra. Pare che il Principe si sia preso una cotta per la sorellina di Kate e che i due si siano incontrati senza far sapere niente a nessuno. A riportare la notizia è il magazine tedesco Spa für Mich che racconta di questo appuntamento nella notte londinese tra il Principe e Pippa.

La relazione non andò avanti solo perché William e Kate intervennero per far interrompere la cosa sul nascere. Ma la vicenda, scoperta dalla Markle, l’ha resa furiosa per la gelosia e questo giustificherebbe il grande astio nei confronti della cognata che ha contribuito non poco alla rottura dei Sussex con la Famiglia Reale. E adesso cosa è rimasto? La sorella di Lady Middleton si è consolata con un ricco miliardario che le ha dato due figli. Mentre Harry pensava di aver trovato l’amore con Meghan ma ora pare che siano solo tormenti.