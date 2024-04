Meghan Markle, abito cut out e schiena nuda. Harry ossessionato

Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Meghan Markle ha cambiato stile e non rinuncia più a mostrare la pelle nuda ora che si è totalmente svincolata dal protocollo di Corte. Ne sono una dimostrazione i look sfoggiati per il rilancio della sua immagine alla partita di polo di Miami. Mentre Harry pare sia letteralmente ossessionato da lei. Da un lato non sopporta la sua “vita americana” che sua moglie gli ha imposto, ma dall’altro non riesce a fare a meno di lei. Ed è questo il vero motivo per cui non osa separarsi, anche se non è felice. Ma procediamo con ordine.

Meghan Markle, la nuova immagine

Dopo mesi di semi oblio, Meghan Markle è tornata alla ribalta presentando una nuova immagine di sé, interferendo per altro con la malattia di Kate Middleton.

La Duchessa del Sussex ha lanciato un suo brand, il cui primo prodotto sono vasetti di marmellata e sta girando con suo marito una nuova docuserie per Netflix che l’ha portata a visitare un ospedale pediatrico dove si è presentata come la “brutta copia” della Principessa del Galles e l’ha vista partecipare all’evento benefico del Royal Salute Polo Challenge in Florida, lo scorso 12 aprile, dove è stato coinvolto anche uno dei migliori amici di Harry, il giocatore di polo Nacho Figueras.

Meghan Markle, l’abito con cut out uguale al suo vestito da sposa

Meghan è molto dimagrita e si è presentata all’appuntamento benefico, in favore di Sentebale, l’organizzazione di Harry che si occupa di giovani e bambini affetti da HIV Lesotho e Botswana, durante il weekend a Miami con degli abiti estremamente eleganti, ma dallo stile decisamente seducente. Dettagli innocenti e maliziosi allo stesso tempo che certo non si sarebbe mai potuta permettere a Buckingham Palace.

Fonte: Getty Images

Iniziamo dall’abito color crema con cui Meghan ha premiato Harry. Il modello ricorda molto il suo secondo vestito di nozze, ma opportunamente rivisitato. Infatti presenta un cut out proprio sul punto vita. L’abito ha uno scollo all’americana, chiuso sulla schiena da un grande fiocco. Il vestito si chiama Ginger ed è del brand californiano Heidi Merrick ed è andato subito esaurito.

Fonte: Getty Images

Meghan Markle a cena con la schiena scoperta

Sbrigate le cerimonie del caso con tanto di bacio sulle labbra a Harry. Lady Markle si cambia d’abito e a cena arriva con un sofisticato look nero che lascia nuda la schiena. Si tratta di un abito midi asimmetrico in twill in misto misto lana, molto aderente e che lascia scoperte spalle e schiena fino al punto vita, firmato St. Agni. Meg lo abbina a scarpe del brand Mach & Mach e a degli orecchini vintage di Dior, messi in mostra grazie al suo iconico messy bun.

A rivelare l’outfit serale di Meghan è l’amico di Harry, Nacho Figueras, che ha postato alcune foto della serata sul suo profilo Instagram. In uno di questi scatti, Harry e Meghan siedono a tavola e parlano con il giocatore di polo, mentre il Principe cinge con il braccio le spalle della moglie.

Il nuovo stile di Meghan piace, ma sui social in molti la criticano perché vedono solo apparenza e poca concretezza negli aiuti al popolo africano. Dunque, il potere incantatorio della Duchessa del Sussex non è così efficace. O meglio lo è con la persona giusta, ossia con suo marito Harry.

Harry ossessionato da Meghan Markle: divorzio fallito

Pare che quest’ultimo sia davvero ossessionato da Meghan. Non ne può fare a meno, sebbene la nuova vita che lo ha costretto a fare non lo rende felice. I rapporti con suo padre Carlo e con il fratello William sono rimasti irrisolti, i titolo militari cui teneva tanto sono spariti, il suo status di Principe è stato svuotato e per quanto riguarda le capacità imprenditoriali non sembrano essere il suo forte.

Insomma, Harry si sentirebbe un pesce fuor d’acqua in California e forse ha compreso di essere manipolato da Meg. Eppure non riesce a staccarsi da lei. “Penso che Harry abbia un amore ossessivo per Meghan“, ha affermato l’esperto in questioni reali Matt Wilkinson. Ed è per questo motivo che asseconda ogni suo capriccio, come la serie di Netflix sulla cucina e quella sul polo professionistico. Ma soprattutto è per questo motivo che non divorzierà mai, anche se in molti ritengono che sia cosa fatta. Al momento però la separazione è fallita.