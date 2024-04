Fonte: IPA Meghan Markle e il Principe Harry

Meghan Markle si è resa protagonista di un momento piuttosto imbarazzante alla partita di polo del Principe Harry, che si è tenuta venerdì a Miami. Dai filmati che sono stati condivisi sui social, si vede Meghan chiedere a una donna vestita di bianco di non posare accanto al marito: un atteggiamento che, secondo gli esperti, ha denotato una forte insicurezza, confermando ancora una volta la personalità dominante della Duchessa.

Meghan, imbarazzo alla partita di polo: chiede a una donna di allontanarsi da Harry

La partita di polo del Principe Harry è destinata a far discutere. Non solo Meghan Markle ha sbagliato look, lasciandosi andare a baci appassionati con il Principe, ma c’è stato un momento imbarazzante con una donna. La squadra del Principe ha vinto, e del resto è cresciuto praticando il polo. Nei filmati emersi dell’evento, però, una donna si è avvicinata a Harry durante il servizio fotografico dopo la Royal Salute Polo Challenge: pare che Meghan le abbia chiesto di spostarsi.

Non si conoscono ancora molti dettagli, ma dai tabloid è stato definito come uno “scambio imbarazzante”, anche perché la Markle avrebbe insistito per far spostare la signora. Una persona su X (ex Twitter) ha scritto: “Sono entrambi così imbarazzanti”. La Markle avrebbe detto: “Vuoi venire qui?”, e ha provato a sorridere in prima battuta. “Vieni qui”. La signora non è stata identificata, ma in molti non hanno potuto fare a meno di notare l’insicurezza della Duchessa.

“Meghan Markle priva di grazia e di generosità”

“Sembra insicura riguardo a suo marito. Ecco perché continua ad aggrapparsi a lui e ad ogni donna che prova a stare al fianco del Principe, viene detto di stare accanto a lei”. I commenti si sono susseguiti uno dopo l’altro: vere e proprie critiche nei confronti della Duchessa di Sussex. “La personalità dominante di Meghan in mostra al mondo. Così priva di grazia e di spirito generoso. Si è inclusa nella vittoria della squadra di Harry. Mortificante”, ha riportato Page Six.

Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, però, le cose sarebbero andate diversamente. “Meghan sa tutto su come realizzare una buona inquadratura per le telecamere. Non mi sorprenderebbe se si fosse sentita quasi obbligata a farlo”. Dal momento in cui la partita di polo è stata ripresa dalle telecamere di Netflix – è il nuovo progetto del Principe Harry – la Markle potrebbe aver invitato la donna a stare al suo fianco per metterla maggiormente a proprio agio.

Mancherebbe, però, la spontaneità: nessun sorriso caloroso, affettuoso, né strette di mano. “Come ogni star, Meghan vuole lo scatto migliore, sorride a Harry e alla telecamera”. Qual è la verità? Forse potremo scoprire maggiori dettagli quando il progetto approderà sulla piattaforma Netflix. Stando a quanto rivelato dalla biografa Reale Ingrid Seward, la Markle avrebbe il pieno controllo sulla sua relazione con Harry. Tanto che lui “non la lascerà mai”. Più volte, nel corso degli ultimi mesi, si sono rincorse voci sul presunto divorzio, sempre smentite in pubblico dalla coppia.