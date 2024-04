Fonte: Getty Images Meghan Markle e il Principe Harry

Baci super appassionati per Meghan Markle e il Principe Harry durante la partita di polo di beneficenza che si è tenuta a Miami venerdì 12 aprile. Tutto per mettere a tacere le voci degli ultimi giorni, in cui si mormora di nuovo di un allontanamento tra il Duca e la Duchessa di Sussex. La “causa”? La Famiglia Reale, e in particolar modo il ritorno a Londra del secondogenito di Re Carlo. L’evento si è svolto a favore di telecamere targate Netflix.

Meghan Markle e Harry, baci appassionati alla partita di polo

La partita di polo di beneficenza si è tenuta a Miami il 12 aprile 2024, e ovviamente il Principe Harry ha vinto il torneo. Ed è stata Meghan Markle a consegnare il trofeo nelle sue mani alla fine del match: la coppia si è persino lasciata andare a un appassionato bacio davanti ai fotografi e alla troupe di Netflix. Ogni momento è stato sapientemente immortalato per il debutto della nuova serie sulla piattaforma streaming: il Principe Harry si dedica così a un progetto sul polo, che pratica sin da bambino, mentre Meghan sulla cucina e sul giardinaggio.

Le immagini parlano chiaro: Harry è leggermente stanco e, prima di accettare il premio, si lascia andare a un lungo applauso nei confronti degli avversari, da vero sportivo. Poi, la Duchessa di Sussex gli consegna il premio, e la coppia si concede un lungo bacio romantico. All’evento ha partecipato anche Serena Williams, carissima amica della Duchessa.

La strategia per evitare il tracollo

L’accordo da 100 milioni con Netflix è ancora in ballo. Dopo la docuserie, è il turno di altri due progetti, e Harry e Meghan devono tenere fede ai propri impegni. La situazione nel Regno Unito è più critica che mai: Kate Middleton si è sottoposta alla chemioterapia preventiva, e Re Carlo sta combattendo contro il cancro. Harry deve tornare a casa a maggio, ma Meghan Markle non vuole andare insieme a lui: si dice che non voglia rimettere mai più piede nel Regno Unito.

Negli ultimi giorni sono di nuovo circolate voci sul presunto divorzio. La coppia sta facendo di tutto per evitare il tracollo, non solo finanziario ma anche sentimentale. Perché non si trovano in accordo su come affrontare l’attuale stato della Famiglia Reale: Harry vorrebbe tornare più stabilmente a Londra, per dare una mano, riprendendo così i suoi doveri. Ma William non è d’accordo.

Il look di Meghan Markle alla partita di polo

Meghan Markle, per l’occasione, ha sfoggiato un look non molto adatto, in realtà. Elegantissima, bellissima, glamour, ma le scarpe con tacco killer sul terreno erboso non sono per nulla indicate. L’elegante abito bianco è composto da un top allacciato al collo, che lascia scoperta parte della vita, e gonna a pieghe. In molti l’hanno criticata sui social media, ma la Duchessa ormai si è abituata ai costanti attacchi. Ha raccolto i capelli in una coda bassa, e non si è mai staccata da Harry: la coppia si è mostrata affiata, la giusta strategia per evitare (ancora una volta) il tracollo.