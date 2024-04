Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. “Molto dimagrito, punto di svolta nelle cure”

Carlo è apparso piuttosto dimagrito all’incontro a Buckingham Palace con il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey, ma le cure contro il cancro sarebbero a un punto di svolta.

Carlo è dimagrito, le nuove foto

Carlo ha festeggiato ieri un anniversario di matrimonio amaro. Sono 19 anni da quando è convolato a nozze con Camilla e la loro unione non ha mai vacillato. Anche adesso che il Re è malato, sua moglie è sempre al suo fianco e si sta dimostrando non solo una perfetta compagna ma anche un’abile Regina consorte che sa affrontare la situazione senza però mai prevaricare il Sovrano.

Mentre sta seguendo le terapie, Carlo mantiene fede agli impegni istituzionali. Perciò, lo vediamo regolarmente ricevere il Primo Ministro, diplomatici e alti funzionari a Palazzo. In queste occasioni, vengono scattate foto ufficiali che sono poi condivise.

Tra questi appuntamenti, il 9 aprile, il Re ha incontrato il governatore della Banca d’Inghilterra che gli ha presentato le prime banconote con la sua effige. Carlo si è presentato con un elegante completo blu, camicia bianca e cravatta. È apparso tranquillo e sereno, molto interessato a quanto gli veniva mostrato. Ma dalle foto è piuttosto evidente che Sua Maestà è dimagrita da quando ha intrapreso le cure contro il cancro.

Ad un’osservazione attenta, la giacca appare un po’ più ampia del dovuto, malgrado l’abilità indiscutibile delle sarte di Palazzo, ne è una prova la lunghezza eccessiva.

Fonte: Getty Images

Carlo, le cure contro il cancro sono a un punto di svolta

In ogni caso, stando a fonti affidabili del Palazzo, Carlo sta rispondendo bene alle cure e questo fa sperare che nei prossimi mesi possa intensificare le sue attività. Lo stesso Re scalpita per tornare al lavoro a tempo pieno e inoltre ci sono degli appuntamenti cui non vuole assolutamente rinunciare.

Il primo è il suo compleanno pubblico, il Trooping the Colour, a inizio giugno. La celebre parata militare cui la Famiglia Reale assiste dal balcone di Buckingham Palace. Se la presenza di Kate Middleton è altamente incerta, è invece quasi sicuro che Carlo ci sarà. Naturalmente, il programma della giornata sarà riadattato in base alle sue condizioni di salute. Già è stato escluso che sfilerà a cavallo, mentre invece si muoverà in carrozza.

Fonte: Getty Images

Il secondo impegno in agendo cui Carlo non vuole rinunciare è il suo primo viaggio da Re in Australia e Nuova Zelanda, previsto per il prossimo ottobre. Al momento il Palazzo non lo ha né cancellato né posticipato e ha fatto sapere che il suo svolgimento dipenderà dalla salute del Re.

Intanto, l’Australia si sta preparando ad accoglierlo, mentre, stando sempre agli insider, Carlo si sta impegnando insieme ai suoi medici per arrivare pronto all’appuntamento tanto desiderato.

Intanto, i sudditi sono tutti con il loro Sovrano. La presentazione delle nuove banconote con l’immagine del Re è stata interpretata come l’inizio di una nuova epoca per la Monarchia e sul profilo Instagram ufficiale di Carlo e Camilla c’è chi commenta: “Congratulazioni e lunga vita al Re”. “Dio salvi il Re 👑”; “Lunga vita al Re!!!”.