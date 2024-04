Carlo non intende rinunciare al viaggio in Australia da Re. Il suo staff studia un programma alternativo che tenga conto del tumore

Fonte: Getty Images Camilla e Carlo

Malgrado il cancro, Carlo non ha intenzione di rinunciare al suo primo viaggio in Australia e Nuova Zelanda come Re che era stato messo nella sua agenda per il prossimo ottobre. Una fonte vicina al Palazzo ha confermato che il tour non è stato annullato e che Sua Maestà “non vede l’ora di partire”. Ovviamente accompagnato da Camilla.

Carlo non cancella il viaggio in Australia

Carlo non ha quindi intenzione di darla vinta al tumore. Anche se in molti lo danno per spacciato nel giro di due anni o addirittura lo hanno dato già per morto. Il Re sta affrontando con serenità le terapie antitumorali e sembra rispondere bene, almeno stando alle voci che emergono da fonti vicine al Sovrano.

Stando a questi insider Carlo si sentirebbe ogni giorno meglio e più in forze. D’altro canto, anche suo nipote Peter Phillips aveva dichiarato poco prima di Pasqua che suo zio “si sente frustrato” perché vorrebbe fare di più e tornare quanto prima a pieno regime con gli impegni. Dunque, da Palazzo arrivano segnali positivi per quanto riguarda la salute del Re e questo fa ben sperare in generale per la solidità della Monarchia.

In quest’ottica Carlo si sta preparando al viaggio in Australia e Nuova Zelanda. Lo stesso primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato il mese scorso che “il Paese si sta preparando per una probabile visita di Sua Maestà Re Carlo”.

L’insider di Buckingham Palace ha confermato che il tour, previsto per il prossimo ottobre, non è stato cancellato e che tutte le possibilità sono lasciate aperte. Nel senso che lo staff del Re sta programmando i suoi impegni futuri, fermo restando che non si esclude nemmeno il caso di annullamento per ragioni di salute.

Fonte: Getty Images

Al momento Carlo è focalizzato a curarsi, proprio per rimettersi in forze e poter riprendere senza rinunce alla sua agenda. In ogni caso, anche se i medici dovessero dargli il permesso di viaggiare, si prevede un programma più leggero, con un numero di impegni ridotto nell’arco delle due settimane in cui il Monarca con Camilla dovrebbe visitare l’Australia e la Nuova Zelanda. Questo ovviamente per evitare che si stanchi eccessivamente e per dargli la possibilità di avere lunghi momenti di riposo.

Il viaggio in Australia, detto Down Under, è tra i più importanti e impegnativi per un Sovrano britannico. La Regina Elisabetta vi si recò 16 volte, la prima nel 1953, l’ultima nel 2011.

Un record che ovviamente Carlo non può sperare di eguagliare. Ma non vuole rinunciare a visitare l’Australia e la Nuova Zelanda da Monarca. E il cancro non può essere un ostacolo ai suoi piani.

Fonte: Getty Images

Carlo e Camilla, quando li vedremo insieme in pubblico

Intanto, lo staff del Re sta organizzando i prossimi eventi in cui potremmo rivedere insieme Carlo e Camilla in pubblico. Il Sovrano vorrebbe essere presente al Trooping the Colour, a giugno, che segna il compleanno istituzionale di Sua Maestà. E prima potrebbero recarsi insieme in Francia in occasione dell’ottantesimo anniversario del D-Day.