Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: “È molto frustrato”

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Carlo prosegue le cure contro il cancro e proprio questo lo frustra moltissimo. Sperava di riprendersi prima e invece i trattamenti stanno durando più del previsto. A rivelare lo stato d’animo del Re è una persona al lui molto vicina, ossia suo nipote Peter Phillips, figlio della Principessa Anna.

Carlo, le cure contro il cancro sono più lunghe del previsto

Carlo è sempre stato positivo di fronte al cancro che lo ha colpito. Ha affrontato fin da subito con energia la malattia, senza lasciarsi abbattere o farsi prendere dal panico. E questo indubbiamente lo sta aiutando a fare passi da gigante verso la guarigione, malgrado la Famiglia Reale stia vivendo un vero e proprio dramma con il tumore di Kate Middleton. Anzi proprio il Re ha cercato di consolare e sostenere “la sua amata nuora”, invitandola a pranzo.

Della forza di Carlo e delle sue condizioni di salute ha parlato il nipote, Peter Phillips, in un’intervista in cui ha rassicurato il mondo che il Re sta rispondendo bene alle cure. “Sta bene, anche se è frustrato”, ha dichiarato il figlio della Principessa Anna. Il Sovrano si sente abbastanza in forma da voler adempiere ai suoi doveri di Corte e vorrebbe fare molto di più di quello che sta facendo attualmente.

“È frustrato dal fatto di non riuscire ad andare avanti e fare tutto ciò che vuole. Ma è molto pragmatico e comprende che deve concentrarsi su se stesso e sulla sua salute”. Però, “insiste con il suo staff e con i medici chiedendo: ‘Posso fare questo? Posso fare quello?’ Quindi è molto ansioso di riprendersi e di tornare alla normalità”.

Proprio il prolungarsi delle cure lo ha frustrato. Carlo evidentemente spera in tempi più brevi di ripresa, ma si rende anche conto che è bene proseguire le terapie senza sforzarsi troppo, prima di compromettere il lavoro dei medici.

Carlo e il ritorno a Pasqua

Il Re ha in progetto di partecipare alla messa di Pasqua cui solitamente assiste la Famiglia Reale al completo nella cappella di San Giorgio. Quasi certamente Kate non ci sarà. Si è sperato fino all’ultimo che effettivamente tornasse in pubblico in concomitanza delle festività pasquali o subito dopo, ma dopo il video choc in cui ha raccontato di avere anche lei un cancro, molto difficilmente si presenterà e si spera che non si speculi sulla sua assenza.

È invece possibile che i medici diano il permesso al Sovrano di presenziare alla funziona religiosa al fianco di Camilla. In fondo, lo abbiamo visto spesso presenziare alla messa domenicale con la Regina.