Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo ha un piano: accelerare le cose. Non vede l’ora di tornare ai suoi doveri, anche perché gli addetti ai lavori sono ansiosi di minimizzare chi avanza un’ipotesi terribile per la Monarchia: molti pensano che il Re si ritirerà dalla vita pubblica. Così non è, o almeno non è nei piani nell’immediato. Al momento si è sottoposto al trattamento contro il cancro, e non è abbastanza in forze per sostenere gli impegni Reali.

Re Carlo, il piano per tornare agli impegni in estate

Il piano di Re Carlo è di intensificare i suoi doveri pubblici proprio in concomitanza con l’inizio dell’estate. Dopo l’intervento alla prostata a gennaio e la diagnosi di cancro, il Re si è allontanato dalla vita pubblica per seguire il trattamento. L’obiettivo è di tornare gradatamente agli impegni, e l’idea è stata accolta favorevolmente a Palazzo, soprattutto considerando che Kate, la Principessa del Galles, non sarà in grado di tornare in pubblico presto, visto che si è sottoposta alla chemioterapia preventiva.

Subito dopo il videomessaggio della Principessa, il Re ha subito elogiato la sua “amata nuora” per il coraggio e la forza di reagire in questo momento così difficile per la Famiglia Reale. La Monarchia si sta trovando ad affrontare la sua ora più buia, ed è per questo motivo che il Re e gli addetti ai lavori sono “ansiosi” di mettere a tacere le voci su un possibile ritiro dalla vita pubblica. Intanto, la speranza del Re è di poter presenziare alla funzione del giorno di Pasqua a Windsor. Nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare che il Re e la Principessa del Galles avrebbero affrontato il cancro insieme: uno scherzo del destino crudele e amaro, così viene definito dagli esperti sulle pagine del Sun.

La reazione alla diagnosi di Kate Middleton: Re Carlo la vede come una “figlia”

Sembra che il Principe Harry e Meghan Markle non sapessero della diagnosi di cancro di Kate Middleton. Naturalmente, hanno subito condiviso una nota con i loro migliori auguri di poter guarire in pace e con tranquillità. Re Carlo, invece, ne era al corrente, infatti poco prima del videomessaggio aveva visto la Principessa a Londra per un pranzo. Non siamo abituati a un Re tanto sentimentale, soprattutto considerando che la Regina Elisabetta non ha mai ceduto ai sentimentalismi.

Al Times, una fonte ha svelato: “Il Re ha sempre avuto un rapporto stretto con la Principessa. Quando erano insieme in ospedale, Carlo ha fatto di tutto per passare del tempo con lei. L’ha incoraggiata e sostenuta per tutto il tempo”. Per lui, è come una figlia: del resto, insieme a William è il futuro della Monarchia, la futura Regina. Si è detto orgoglioso di lei, ma, proprio per concederle il tempo di cui ha bisogno prima di tornare alla vita pubblica, vuole assolutamente presenziare agli eventi e agli impegni. Il Palazzo non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito allo stato di salute della Principessa né sappiamo quando finirà il trattamento chemioterapico. Ma per il Re è essenziale che abbia tutto il necessario per affrontare questo periodo con serenità e senza pressioni.