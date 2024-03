Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Il severo ammonimento del maggiordomo

Malgrado il cancro, Carlo è ansioso di tornare al lavoro e alla vita pubblica. Al punto da essere “disperato”, perché è consapevole che la sua assenza prolungata e la malattia di Kate Middleton non fanno che indebolire la Monarchia. Non è un caso, quindi, che sia intervenuto l’ex maggiordomo del Re, Grant Harrold, per lanciare un severo avvertimento a William e agli altri membri della Famiglia Reale.

La disperazione di Carlo per la Monarchia

Da più fonti vicine a Palazzo è giunta la notizia che Carlo scalpita per tornare alle sue funzioni. Si dice che il Re sia “frustrato” perché non può adempiere ai suoi doveri di Monarca. E si parla anche di una sottile disperazione da parte del Sovrano, in quanto si rende conto che più a lungo il trono resta vacante, più la Monarchia si indebolisce. E a poco valgono gli sforzi di Camilla nel fare le sue veci, per quanto si sia dimostrata all’altezza anche durante la funzione del giovedì santo.

Il corrispondete reale, Jack Royston, ha commentato: “Due diagnosi di cancro in una volta sola hanno creato una difficoltà enorme”. Dunque, Carlo ha insistito per poter presenziare almeno alla messa di Pasqua. I medici gli hanno accordato il permesso ma con le dovute precauzioni. Infatti, ci saranno meno partecipanti alla funzione religiosa che viene celebrata nella Cappella di San Giorgio a Windsor. Tra gli assenti ci sono come è noto Kate Middleton e William, ma in questo caso, il motivo è molto grave. La Principessa del Galles non può prendervi parte, poiché anche lei sta lottando contro il cancro.

Da qui l’urgenza di Carlo di farsi vedere per la solennità di Pasqua. “Ha lavorato molto tutta la settimana per prepararsi”, ha sottolineato Royston, che ha proseguito: “Ha preso parte a tre impegni questa settimana, il che è molto per un uomo che è in cura per il cancro”. Il Re insomma mantiene fede al suo impegno di servire i suoi sudditi in qualsiasi condizione.

Il monito severo dell’ex maggiordomo

Ma non si può negare che il regno di Carlo appare debole e il Re fragile, e non solo per la malattia. È chiaro ai sudditi come agli addetti al lavoro di Buckingham Palace. In questo contesto si inserisce il severo ammonimento dell’ex maggiordomo di Carlo, Grant Harrold, rivolto agli altri membri della Famiglia Reale, in particolare ovviamente William.

Harrold, che ha lavorato per Sua Maestà dal 2004 al 2011, ha osservato come i tempi per la Corona siano molto difficili e che Camilla e William da soli non possono sopportare il peso dell’intera Monarchia. Quindi, oltre a incoraggiare la Regina consorte e il Principe del Galles, ha invitato energicamente Beatrice ed Eugenia di York e Zara Tindall a darsi da fare per aiutare il Re.

Non ci vuole un grande sforzo, basta, stando all’ex maggiordomo, essere più presenti agli eventi istituzionali, sostituire Will e Camilla dove è possibile per liberare un po’ la loro agenda e permettere al primo di stare più vicino a Kate e ai figli e alla seconda di riposare e prendersi cura del marito.