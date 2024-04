Fonte: IPA Re Carlo, le ultime notizie sulla sua salute

Sono passati ormai tre mesi da quando Buckingham Palace ha diffuso la notizia della malattia di Re Carlo, affetto da un tumore. In seguito alla scoperta della malattia, il monarca è stato costretto a rinunciare agli impegni istituzionali per circa un mese, ma oggi torna a mostrarsi ai sudditi, sorprendentemente sereno e sorridente, sempre con al fianco l’amata moglie Camilla. Con lui anche oggi, un giorno speciale, perché si sarebbe festeggiato il 98esimo compleanno della compianta Regina Elisabetta.

Re Carlo torna a guidare

La prima volta era stato in occasione della Santa Pasqua, ma anche nella domenica non festiva del 21 aprile, Re Carlo è uscito di casa per recarsi a messa. Nella chiesetta di Crathie Kirk, naturalmente in compagnia della Regina Camilla. E all’edificio religioso, il padre di William è arrivato lasciando tutti a bocca aperta.

Per la prima volta dall’annuncio del cancro, il sovrano inglese è tornato al volante e i media nazionali lo hanno paparazzato sorridente e rilassato, alla guida della sua auto, con al fianco Camilla. Un ulteriore segnale che, grazie alle cure cui si sta sottoponendo, la salute di Carlo sta visibilmente migliorando e il Re sembra essere sempre più in forza.

L’omaggio alla madre Elisabetta

Il 21 aprile segna una data speciale per Carlo, perché corrisponde al 98esimo compleanno della Regina Elisabetta II, scomparsa nel settembre di due anni fa. Forse, se il Re si è recato in chiesa è stato anche per dire una preghiera in onore della madre, cui anche Camilla era fortemente legata. Seppur la coppia coronata non abbia fatto alcun riferimento all’anniversario, né in pubblico né sui social network.

“In privato brinderanno a lei, sono certo che la giornata trascorrerà pensando a lei” assicura però Grant Harrold, ex maggiordomo reale al servizio di Carlo dal 2004 al 2011 e, in precedenza, al fianco di Elisabetta. “Posso quasi garantire – ha affermato su Slingo.com – che se andassi al Castello di Windsor quel giorno è molto probabile che troverei dei fiori sulla tomba, inviati dai membri della famiglia. A volte, in occasione degli anniversari reali, i fiori vengono inviati alle tombe reali. È molto probabile che ci siano fiori sulla lapide”.

E anche i sudditi britannici hanno reso omaggio a Elisabetta, regina più longeva e tra le più amate nella storia del regno, partecipando numerosi all’inaugurazione della statua che le rende omaggio. Si tratta del primo monumento storico in ricordo della Regina, che la ritrae giovane e incoronata e – naturalmente – circondata dai suoi amati cuccioli di corgi (oggi in affido alla premurosa Sarah Ferguson).