Re Carlo, ultime notizie. Compleanno con incidente per Camilla, si sfiora il disastro

Ancora guai per Carlo e Camilla che hanno concluso il tour di due giorni nelle Isole del Canale, giusto in tempo per il 77esimo compleanno della Sovrana, infatti è nata il 17 luglio 1947, e per l’apertura del nuovo Parlamento. Ma tornando al tour, la Regina consorte si è infortunata ed è stata costretta a fasciare la caviglia. Questo però non le ha impedito di svolgere i suoi doveri accanto al Re. Anzi ha dimostrato di avere una forza incrollabile, infondo Diana la soprannominava Rottweiler anche per la sua determinazione.

Carlo e Camilla, un viaggio quasi disastroso

Il viaggio sulle Isole del Canale però si è dimostrato più faticoso del previsto e non per gli impegni fitti, ma per le molteplici avversità che hanno afflitto Carlo e Camilla, rendendolo quasi un tour disastroso se non fosse stato allietato dal calore della popolazione e dalle molteplici manifestazioni di affetto che sono state riservate loro.

Sull’Isola di Jersey i Sovrani sono stati accolti dal maltempo con vento e pioggia forte e poi nel bel mezzo della visita al mercato locale la sicurezza li ha scortati d’urgenza in hotel perché è scattato l’allarme attentato quando un drone non autorizzato è stato visto sorvolare l’area dove si trovavano le Loro Maestà. Considerando il clima di tensione a seguito dell’attentato a Trump, le guardie del corpo di Carlo e Camilla hanno preferito non correre rischi.

Fonte: Getty Images

Camilla commossa per gli auguri di compleanno

L’indomani il clima era decisamente migliorato. Il Re e la Regina hanno potuto godere di uno splendido sole mentre incontravano la gente del posto. Camilla si è intrattenuta con un gruppo di bambini che le ha presentato dei lavoretti e un biglietto di auguri per il suo compleanno, che è proprio il 17 luglio. Le hanno cantato anche “Tanti auguri Maestà”, commuovendola.

E poi lei e Carlo hanno parlato con gli allevatori locali, accarezzato una tenera capretta di 8 anni, chiamata affettuosamente Tamtam e infine gustato dei prodotti locali, come la birra per Carlo e il sidro per Camilla, molto apprezzati dalle Loro Maestà. La coppia ha anche avuto il tempo di posare per una foto romantica al porto con il mare blu sullo sfondo.

Fonte: Getty Images

Camilla, storta alla caviglia

Malgrado il sole splendido, Camilla non ha però mai abbandonato il suo ombrello iconico trasparente che teneva chiuso in mano. La Regina sembrava servirsene come bastone. Infatti, si è storta una caviglia ed è stata costretta a portare una fasciatura stretta.

Anche se infortunata, Camilla non ha perso un colpo e non ha nemmeno rinunciato ai suoi soliti tacchi da 5 centimetri, però si è sentita più sicura a camminare con l’aiuto dell’ombrello, decisamente meno impattante nell’immaginario di un bastone che trasmette l’idea di fragilità. E la Regina voleva proprio evitare ciò, dopo i mesi difficili con Carlo in cura contra il cancro.

Fonte: Getty Images

Camilla regale in blu

Malgrado la fasciatura la Sovrana è apparsa elegantissima con un completo blu elettrico in crepe di seta, composto da un soprabito e da un abito dello stesso colore. L’outfit è di Fiona Claire, la stilista preferita di Camilla, quella che sceglie per i look formali. E quelli per il tour sulle isole del Canale sono tutti sulle tonalità del blu. Mentre le décolleté bicolor bianche e nere facevano fin troppo da contrasto con la mise, ma forse erano le calzature più comode che ha portato con sé in viaggio.