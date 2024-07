Carlo, ultime notizie. Il Re infradiciato, Camilla spazzata dal vento e scatta pure l’allarme sicurezza

Carlo e Camilla in viaggio sull'isola di Jersey scortati d'urgenza in hotel per un drone. E il maltempo imperversa su di loro

Fonte: Getty Images Camilla

Il viaggio di Carlo e Camilla sull’isola di Jersey è stato piuttosto faticoso a causa delle intemperie. Il Re si è letteralmente infradiciato, prima di riuscire ad aprire l’ombrello e la Regina consorte, come sempre, è stata vittima del vento con tanto di chioma scompigliata. Alla fine ha dovuto cedere all’impermeabile e contro ogni etichetta è stata costretta a indossarlo in pubblico. A tutto ciò si è aggiunto un allarme drone che ha costretto la sicurezza a scortare i Sovrani al loro hotel, interrompendo la visita all’improvviso.

Carlo e Camilla, scortati d’urgenza in hotel

Re Carlo non può mai stare tranquillo e non solo a causa del cancro. Ogni volta che mette piede fuori dal Palazzo gli accade qualcosa. O lui o Camilla commettono qualche gaffe oppure sono le condizioni climatiche a metterlo in difficoltà, altre volte sono i manifestanti.

Ma sull’isola di Jersey è dovuta intervenire persino la sicurezza per scortare Le Loro Maestà in hotel improvvisamente. Infatti è stato avvistato un drone sorvolare la Weighbridge Place a St Helier dove Carlo e Camilla hanno visitato due mostre e le bancarelle del mercato con prodotti locali. La Regina stava gustando una pallina di gelato quando un uomo della scorta le ha sussurrato qualcosa nell’orecchio ed è subito stata portata via con suo marito Carlo. I Sovrani sono stati portati al vicino hotel Pomme d’Or.

L’allarme è scattato dopo che è stato avvistato un drone non autorizzato sorvolare l’area, come ha spiegato il direttore generale della Jersey Dairy che stava parlando con Camilla. “Avevo appena dato una pallina di gelato alla Regina, mi sono girato per prenderne una per me, ma quando stavo per rivolgermi a lei, era già sparita. Mi è stato detto che si è trattato di un drone, ma non so se c’è una conferma ufficiale”.

Fonte: Getty Images

La scorta di Carlo e Camilla non era agitata ma ferma e risoluta nell’agire, scortando immediatamente i Sovrani in un luogo riparato.

Re Carlo, bagnato dalla pioggia

Ma questo non è stato l’unico problema della visita. Infatti, il maltempo ha imperversato sulle Loro Maestà. Carlo si è addirittura bagnato tutta la giacca prima di riuscire ad avere un ombrello. Camilla teneva il suo, quello trasparente diventato iconico, sulla testa per proteggersi anche dal vento che aveva già provveduto a spettinarla.

Fonte: Getty Images

Camilla costretta a infilarsi l’impermeabile in pubblico

La Regina consorte è stata costretta a nascondere il suo abito celeste di Anna Valentine sotto un impermeabile che ricordava un po’ quello del tenente Colombo. Tanto imperversavano pioggia e vento che Camilla si è dovuta infilare il trench in pubblico, aiutata da una guardia del corpo, perché aveva in mano l’ombrello.

Fonte: Getty Images

In questo modo ha contravvenuto a una regola aurea di Elisabetta II, mai togliere o mettersi soprabiti in pubblico. Se è necessario infilarsi o sfilarsi un capospalla è necessario che sia predisposta una stanza dove poterlo fare in tutta privacy. Ma Camilla non è avuta l’opportunità e piuttosto che raffreddarsi ha preferito mostrarsi mentre indossava il suo impermeabile. D’altro canto si trovava all’aperto. Infatti stava visitando il mercato locale, dove ha assaggiato del miele e ha accarezzato dei vitelli.