Re Carlo, ultime notizie. Camilla a Wimbledon: abito giraffa e facce imbarazzanti

Re Carlo resta a Palazzo e Camilla se ne va a Wimbledon da sola dove sfoggia un insolito abito con giraffe e si lascia andare a espressioni così buffe da apparire quasi ridicole mentre assiste nel royal box al match di tennis.

Camilla a sorpresa arriva a Wimbledon

Carlo ha avuto giornate estenuanti, è da settimane che non si ferma tra viaggi, commemorazioni, impegni istituzionali e il primo incontro con il nuovo Primo Ministro, Keir Stramer, cui ha conferito ufficialmente l’incarico. E poi ci sono i soliti grattacapi familiari, primo tra tutti Harry. Il Re insomma ha bisogno di riposo, considerando anche che è sempre in cura contro il cancro.

Così, mentre il Sovrano si riposa a Palazzo, Camilla è protagonista della scena. D’altro canto è il suo momento, persino Diana 30 anni fa l’aveva predetto.

La Regina consorte ha quindi sorpreso tutti quando ha fatto la sua comparsa senza Carlo a Wimbledon. In effetti, non è così scontato che Le Loro Maestà assistano al torneo di tennis. Per questo motivo è stata una sorpresa vedere Camilla prendere posto nel royal box, tra l’altro la sua presenza non era stata annunciata in anticipo.

Camilla, abito con giraffa e spilla a forma di cagnolino

La Sovrana si è presentata a Wimbledon indossano un inusuale abito chemisier, color crema, firmato dalla sua stilista di fiducia, Anna Valentine, di cui ha scelto qualche look da un anno, cioè da quando è diventata Regina consorte.

Abbandonati quindi gli abiti-cappotto e i tessuti floreali più classici, Camilla ha preferito un modello più fresco e meno ingessato. Appunto uno chemisier beige con cintura in stoffa, corpetto con chiusura a zip e gonna svasata adornata lateralmente da un disegno stilizzato di due giraffa, un motivo decisamente inusuale per Camilla ma molto delicato. Altro dettaglio interessante è la spilla in smalto a forma di cagnolino, mentre preziosissimi sono gli orecchini in oro e diamanti. Un look fresco ed estivo, molto più facile e disimpegnato degli ultimi outfit con cui l’abbiamo vista. Di certo questo fa parte della sua metamorfosi.

Camilla, facce imbarazzanti

Camilla arriva a Wimbledon sorridente e rilassata, chiacchiera con le sue vicine. In particolare con Annabel Elliot, sua sorella, che è praticamente identica a lei, complici gli abiti dello stesso colore, la medesima pettinatura e tinta di capelli.

Ancora una volta la Regina consorte non si trattiene. Come era successo già al Royal Ascot, si fa prendere dal gioco e sul suo viso traspare l’emozione. Non sappiamo se Camilla abbia scommesso anche sul tennis come fa coi cavalli, però è decisamente presa dall’incontro. Il suo viso dice tutto, le sue espressioni sono talmente buffe da rasentare il ridicolo. Di certo, lei non possiede quell’aplomb che era tipica di Elisabetta II.

Carlo comunque non può rimproverare sua moglie per essersi lasciata andare a Wimbledon, perché anche lui può essere considerato un campione di facce imbarazzanti e piccole gaffe che spesso però subisce, più che esserne il protagonista.