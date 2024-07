Re Carlo, ultime notizie. La profezia fatale di Diana su Camilla si avvera

Re Carlo e Camilla sono uniti più che mai e la Regina consorte ha dimostrato di essere più che all’altezza delle aspettative sia come moglie sia come Sovrana. All’avvicinarsi del suo 77esimo compleanno sta vivendo un momento d’oro. Ma tutto era stato previsto 30 anni fa da Diana: una profezia dalla lucidità estrema.

Camilla trionfa a Palazzo e fuori

Il 17 luglio Camilla compie 77 anni e può dirsi soddisfatta della sua vita. Certo, l’ultimo anno non è stato facile. La diagnosi di cancro fatta a suo marito Carlo è stata un duro colpo per la coppia. Ma il Re ha saputo fino ad ora affrontare la malattia con forza e positività, mentre la Regina gli è stata sempre accanto e ha saputo sostenerlo nel migliore dei modi, ottenendo per altro il consenso dei sudditi che hanno iniziato davvero ad apprezzarla.

Lei per Carlo farebbe di tutto e non ha avuto un attimo di esitazione di fronte al cancro del marito e a quello di Kate Middleton. Si è rimboccata le maniche per curare il Re e per sostenere la Monarchia assieme a William.

“Camilla sta sicuramente facendo faville mentre si avvicina al suo 77esimo compleanno”, racconta in l’ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond . “Penso che si sia stupita di se stessa nell’apprezzare il lavoro duro“. Infatti, sottolinea l’esperta, Camilla nella sua vita non ha mai dovuto affrontare grandi responsabilità, né “la fatica di un impiego 9-17”.

Ma da quando è diventata Regina consorte e soprattutto negli ultimi mesi, osserva la Bond, “ha dovuto accollarsi un carico di lavoro notevolmente aumentato e un’enorme quantità di responsabilità, cavandosela molto bene“.

Camilla ha dato prova di sé, dimostrando di avere doti e risorse nascoste e questo è dipeso molto dall’amore che prova per Carlo. “Desidera tanto che l’uomo che ama sia orgoglioso di lei“. Ma la soddisfazione va oltre le mura domestiche. Suggerisce infatti l’ex corrispondente: “Deve essere anche molto gratificante aver ottenuto un’ampia approvazione, persino l’affetto, da parte di un pubblico che un tempo si era schierato contro di lei definendola la ‘sfasciafamiglie’ e ‘l’altra donna’ che rendeva Diana così infelice”.

Diana, la profezia su Camilla

C’è stata dunque una sorta di riabilitazione dell’immagine di Camilla. La cosa più sorprendente però è che Diana aveva previsto tutto questo, tranne naturalmente la sua morte prematura. Infatti, 30 anni fa confessò proprio alla Bond che Camilla era “leale” e che l’amore tra lei e Carlo era più forte di qualsiasi matrimonio.

Diana chiaramente si riferiva al suo matrimonio con Carlo e a quello di Camilla con Andrea Parker Bowles. La Principessa aveva previsto che l’amore tra Carlo e Camilla era destinato a durare per tutta la loro vita e che nessun ostacolo o persona che si sarebbe frapposta tra loro lo avrebbe sminuito.

Una profezia tanto corretta quanto fatale per Diana che è stata la vittima sacrificale di questo sentimento che a lei ha portato solo dolore e sofferenza, cessati con la sua morte prematura.

Adesso Diana sembra una figura lontana, mentre Camilla è la protagonista indiscussa della scena, finalmente apprezzata da tutti. La Regina consorte ne è consapevole, la sua sicurezza è aumentata notevolmente. Ora parlare in pubblico, affrontare la gente non la spaventa più.

“Penso che Camilla sia più elegante, più intelligente e più alla moda che mai. Ora è sicura, fiduciosa e a suo agio nel suo nuovo ruolo, molto impegnativo”.