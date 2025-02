Fonte: IPA Re Carlo

Il matrimonio tra Re Carlo e Lady Diana non è stato felice. La cosa è nota al mondo e dopo il divorzio, gli scandali e la tragica morte dell’amatissima “Principessa triste”, l’attuale sovrano ha subito una trasformazione sotto l’aspetto privato.

Dalla descrizione che della loro unione ha fatto Diana in passato, non si deduce di certo che Carlo sia un uomo romantico. Il discorso però è diverto con Camilla, anche perché diversi sono i sentimenti, chiaramente.

Il romanticismo di Carlo

Re Carlo non è stato l’uomo più romantico al mondo. Lo ha precisato l’ex maggiordomo reale Paul Burrell. Nel corso del matrimonio con Lady Diana mancavano certe attenzioni. Al tempo stesso, però, il sovrano ha imparato dal proprio passato e sta tentando di far meglio.

Al tempo, sottolinea l’uomo, non sono mancati i tentativi. Sono però tutti falliti perché “non aveva un solo osso romantico nel suo corpo”. Nonostante Diana gli scrivesse lettere d’amore, nessuna reazione all’altezza sarebbe mai scaturita. Le missive non ricevevano risposta e ciò rappresenta uno dei tanti tasselli che hanno distrutto il sogno d’amore della giovane. Il biografo Andrew Morton, autore della biografia esplosiva del 1992, Diana: Her True Story, ha riportato al tempo queste parole: “Credevo d’essere la ragazza più fortunata del mondo. Assolutamente. Lui si sarebbe preso cura di me. Beh, mi sbagliato su questa ipotesi”.

Carlo e Camilla, 20 anni di matrimonio

Carlo e Diana si sono sposati nel 1981 e separato nel 1992, per poi divorziare nel 1996, un anno prima della tragica morte di Lady D. a Parigi. Durante le loro nozze, l’attuale sovrano aveva avuto una relazione con Camilla Parker Bowles, divenuta sua moglie nel 2005.

Oggi i due sono a un passo dal festeggiare i 20 anni di matrimonio. Burrell si è così espresso in merito: “È sorprendente pensare che quest’anno compiano 20 anni. Carlo ha compensato la sua mancanza di romanticismo. Con Camilla è stato sposato più a lungo di quanto lo sia stato con Diana ed è impressionante”.

Un esempio di questo cambiamento decretato dal vero amore? Non sarebbe un caso la scelta di recarsi in Italia proprio quest’anno. Il 9 aprile 2025 saranno 20 anni di matrimonio per la coppia regale, che potrà godere dello sfondo nostrano e di quello di Città del Vaticano durante il Giubileo.

Il mondo dei tabloid non ha alcun dubbio in merito sul fatto che il tour sia stato decretato non solo per rinsaldare le “forti relazioni bilaterali tra l’Italia e il Regno Unito”, ma anche per celebrare in maniera romantica un anniversario speciale.