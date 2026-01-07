Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Harry, svolta scorta: Archie e Lilibet verso il nonno Carlo

Si torna a parlare della scorta per il Principe Harry. Il secondogenito di Carlo, “fuggito” negli Stati Uniti ormai da tempo, potrebbe riottenere questa forma di tutela armata nel Regno Unito. Ciò riapre uno dei capitoli più delicati della sua frattura con la Famiglia Reale britannica.

Potrebbe però avere anche un effetto concreto e profondamente emotivo: consentire ai piccoli Archie e Lilibet di tornare nel Paese e riabbracciare il nonno. People riporta le analisi di fonti vicine al Duca di Sussex: ci sarebbero segnali positivi da parte del Governo. Dopo battaglie legali e appelli respinti, qualcosa sembra finalmente muoversi. Una revisione ufficiale, avviata lo scorso dicembre, avrebbe stabilito che Harry risponde ai criteri necessari per accedere alla protezione finanziata dai contribuenti.

La svolta per Harry e Meghan

La questione sicurezza è centrale nella vita di Harry, da quando nel 2020 lui e Meghan Markle hanno lasciato i doveri reali attivi. Il Duca ha più volte ribadito di non sentirsi al sicuro sul suolo UK, in assenza di una scorta armata ufficiale, alla luce anche delle minacce ricevute e dell’attenzione mediatica costante.

Il dossier realizzato è stato esaminato dal Royal and VIP Executive Committee (RAVEC). L’organismo riunisce rappresentanti del ministero dell’Interno, della Polizia metropolitana e della Casa Reale. Stando alle indiscrezioni, sarebbe stata riconosciuta la necessità di un livello di protezione più elevato. Strada aperta, dunque, a una potenziale inversione di rotta sorprendente rispetto alle decisioni precedenti.

Il nodo Archie e Lilibet

Dietro le carte e le dichiarazioni pubbliche, con tanto di sospetto di un coinvolgimento Reale dietro l’addio alla scorta, c’è una motivazione emotiva cruciale. Harry ha sempre chiarito di non essere disposto a portare la propria famiglia in Gran Bretagna senza le dovute garanzie di sicurezza.

Il prossimo incontro tra Re Carlo e i suoi nipoti, infatti, potrebbe avvenire negli Stati Uniti durante la sua prossima visita. Un paso che, se concretizzato, potrebbe gettare le basi per una reale riconciliazione. Archie e Lilibet sono stati dunque tenuti distanti dalla loro terra d’origine e dal nonno, impegnati tra l’altro in un delicato percorso di cure. Per non parlare poi dei loro tre cugini e degli zii William e Kate, al netto del gelo che intercorre con i genitori.

Un eventuale ripristino della scorta potrebbe quindi trasformarsi in un primo, timido ponte tra Montecito e Londra. Non una riconciliazione formale, ma almeno la possibilità di incontri privati, lontani dai riflettori e con maggiore serenità. Una chance anche per Kate di lavorare dietro le quinte a un clima migliore.

Nel frattempo, Harry è atteso nel Regno Unito per una nuova udienza legata alla sua causa contro l’editore del Daily Mail. Un ritorno che, se accompagnato dalla tanto richiesta protezione, potrebbe segnare non solo una svolta pratica, ma anche simbolica: la possibilità, finalmente concreta, che i Sussex tornino a sentirsi parte di quella famiglia da cui si sono allontanati.

