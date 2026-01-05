Meghan Markle “sconvolta”: è stata definita la celebrità più deludente del 2025

Getty Images Meghan Markle

Per Meghan Markle il 2026 inizia con una delusione cocente. Infatti, è stata definita come “la celebrità più deludente del 2025” la cui carriera sconclusionata si è sgonfiata nell’ultimo anno.

Meghan Markle sconvolta dalla critica negativa

Pare che Meghan Markle non si aspettasse una critica così negativa riguardo alla sua carriera. Soprattutto non immaginava di ricevere un tale attacco da un giornale di Toronto, la città canadese dove ha vissuto per 7 anni durante le riprese del suo lavoro di maggior successo, Suits. Ed sempre lì che è iniziata la sua relazione con Harry. Il Principe si sarebbe recato di nascosto nella metropoli canadese dopo essersi innamorato di lei. Ancora lo scorso novembre aveva ricordato i dolci momenti trascorsi a Toronto con Meg, ringraziando la città che ha fatto da sfondo al loro amore.

Insomma, Meghan è abituata a ricevere commenti al vetriolo dai media britannici per i suoi atteggiamenti nei confronti della Famiglia Reale, riesce anche a sopportare i pettegolezzi sul suo matrimonio con Harry, ma pare non riesca ad accettare la recensione canadese talmente feroce sui suoi progetti professionali da rimanerne sconvolta.

Meghan Markle, la celeb più deludente del 2025

Meghan Markle è stata definita dalla giornalista Patricia Treble la “celeb più deludente del 2025”, perché non ha saputo sfruttare al meglio le sue opportunità dopo aver lasciato la Famiglia Reale britannica, nonostante possegga “tutti gli ingredienti” per diventare una forza culturale a livello globale. Ormai sono passati cinque anni dalla Megxit e ancora non si vedono risultati degni di nota.

La carriera della Duchessa del Sussex viene giudicata “sconclusionata”, perché nessuno dei progetti di lavoro è stato duraturo e ha ottenuto un reale successo: è come se Meg non avesse ben chiaro cosa vuole fare. Mancano prospettive concrete.

La giornalista non è arrivata a dire che la carriera di Meghan sia un fallimento totale, ma ha sottolineato come si sia sgonfiata nel corso di un anno. Non è chiaro se ci sarà una nuova stagione della sua serie, With love, Meghan. Non c’è stato un seguito dei suoi podcast e anche il nuovo contratto firmato con Netflix è peggiore del precedente, sebbene frutti milioni ai Sussex.

“Meghan è riuscita a diventare famosa perché è sincera“, ha scritto la Treble. Una tecnica che “ha funzionato per le Kardashian, che si sono arricchite lavorando senza sosta per vendersi a un mondo desideroso di vedere le loro ultime reinvenzioni”. Ma Lady Markle non è riuscita a sfruttarla al massimo. E Harry di certo non l’ha aiutata, visto che ha fatto ben poco nel 2025. Si è giusto occupato degli Invictus Games e per il resto ha preferito godersi la vita tra i figli e una partita di polo.

Meghan, prosegue la giornalista, avrebbe potuto fare un’altra scelta di vita, ad esempio non mettendosi in mostra ma occupandosi di attività che non richiedono i riflettori, contingentando le uscite pubbliche come fa sua cognata Kate Middleton. Ovviamente però il suo ruolo è molto diverso rispetto a quello della Duchessa.

“Meghan vuole che tutti sappiano e riconoscano che è una donna della famiglia reale, senza l’obbligo di lavorare per conto del monarca, compresi tutti quegli infiniti impegni per cause meritevoli”, ha aggiunto la Treble che ha tuonato contro la moglie di Harry senza troppi problemi.

Pare che Lady Markle se la sia presa molto per questa recensione negativa. Fonti vicine ai Sussex hanno dichiarato che “Questa è la recensione più dolorosa che Meghan abbia mai ricevuto, perché proviene da una città che un tempo le offriva rifugio e normalità. Ha scosso la sua fiducia“.

