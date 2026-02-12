Meghan Markle, Harry guadagna solo 50mila dollari e lei s’infuria

Meghan Markle è furiosa con Harry perché guadagna troppo poco e ha tradito tutte le sue aspettative: una vera e propria delusione

Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle non si aspettava di cadere così in disgrazia. Harry guadagna solo 50mila dollari per un discorso: troppo poco per sua moglie che tenta di risollevare le finanze della famiglia pubblicando un libro sui retroscena di Palazzo. Nella villa di Montecito l’atmosfera è elettrica.

Meghan Markle, Harry guadagna sempre meno

Meghan Markle è preoccupata per come stanno andando le cose dal punto di vista finanziario. I progetti milionari si stanno sfumando, compresa la terza stagione della sua serie per Netflix. I prodotti As Ever non bastano a soddisfare il suo tenore di vita. E Harry non fa abbastanza, anzi le sue quotazioni sono calate. Ormai, l’interesse per il Principe ribelle è venuto scemando. Nella Famiglia Reale ci sono pecore nere ben peggiori di lui.

Così, Harry riceverà solo 50.000 dollari per il suo prossimo discorso all’International Association of Privacy Professionals Global Summit 2026 di marzo, un compenso decisamente inferiore a quanto guadagnava all’inizio della Megxit, quando lui e Meghan erano richiestissimi da tutte le emittenti.

Nel 2020, appena trasferiti in USA, Harry chiedeva 1 milione di dollari per un discorso pubblico di 5 minuti. “Il marchio Sussex non ha più lo stesso peso”, ha commentato una fonte americana.

Nell’intervento che Harry terrà il prossimo marzo tratterà di privacy e qualcuno ha ironizzato: “Parla di privacy raccontandoti tutto“. Anche Meghan ha intensificato la sua attività social, sfruttando persino le immagini dei figli per fare pubblicità.

Ma i Duchi del Sussex hanno, per dirla con poche parole, stufato. Non hanno niente da dire di interessante, non hanno il fascino della vecchia aristocrazia ma nemmeno il carisma delle star di Hollywood.

Meghan è furiosa e preoccupata. Quando ha sposato Harry pensava davvero di fare la bella vita a Palazzo e che tutti avrebbero eseguito i suoi ordini senza fiatare.

D’altro canto, quando stava a Palazzo aveva a disposizione uno stipendio milionario. E inoltre, suo suocero, Re Carlo, le pagava gli abiti di rappresentanza. Ora invece deve comprare tutto di tasca propria e deve pregare di essere invitata agli eventi che contano, tipo la Paris Fashion Week, quando altre teste coronate sono presenze fisse, come Charlene di Monaco e le sue nipoti (anche se non sono titolate) Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo.

Meghan Markle, il libro-rivelazione

Visti gli scarsi guadagni, Harry e Meghan avevano pensato di rientrare nella Famiglia Reale. La Duchessa del Sussex aveva persino acconsentito a tornare in Inghilterra nel 2027. Ma il recente scandalo che ha coinvolto la Corona, ha rovinato i loro piani.

Meg ha proibito a Harry di intervenire sul caso Epstein-Andrea, non vuole essere in alcun modo coinvolta.

Così, per racimolare un po’ di soldi ha pensato di pubblicare un libro sui retroscena di Palazzo, sullo stile dell’autobiografia di Harry. Ma in questo caso è il Principe ad aver imposto un veto alla moglie. Non vuole infierire ulteriormente su suo padre Carlo e su suo fratello William in un momento in cui la Corona è seriamente in crisi.