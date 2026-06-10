Meghan, la foto inedita dell’abbraccio con Harry prima della frattura con la famiglia

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IPA Harry e Meghan, la foto inedita dell'inizio della loro storia

Un piccolo tuffo nel passato per Meghan Markle. La Duchessa del Sussex ha condiviso sui social una fotografia inedita insieme al principe Harry, scattata quando la loro storia era ancora agli inizi. Un’immagine che li mostra molto prima delle difficoltà che avrebbero cambiato il loro rapporto con la famiglia reale britannica.

Lo scatto è comparso all’interno di un carousel pubblicato per celebrare l’arrivo dell’estate e ha subito catturato l’attenzione dei fan. Non solo perché si tratta di una foto mai vista prima, ma anche perché riporta indietro nel tempo, a un periodo in cui Harry e Meghan stavano ancora costruendo la loro relazione lontano dai riflettori e dalle polemiche che avrebbero segnato gli anni successivi.

Meghan, la foto dell’abbraccio con Harry

Tra immagini della vita quotidiana a Montecito e momenti trascorsi con i figli Archie e Lilibet, Meghan Markle ha scelto di condividere anche un frammento molto privato della sua storia d’amore con Harry.

Nel mezzo di un affettuoso photo dump estivo intitolato “Springing into Summer”, Meghan ha aggiunto una foto datata 31 marzo 2017 che ritrae la coppia seduta su una panchina durante uno dei primi capitoli della loro relazione.

Nello scatto in bianco e nero, Meghan appare appoggiata alla spalla del principe Harry: i due sembrano completamente immersi nel loro momento, lontani dalle telecamere e dall’attenzione pubblica che di lì a poco avrebbe travolto la loro vita.

Proprio la semplicità dell’immagine ha conquistato i fan. Nessuna occasione ufficiale, nessun evento pubblico o ritratto studiato, ma un momento di quotidianità che racconta l’intimità di una coppia ancora agli inizi del proprio percorso insieme.

Meghan non ha aggiunto particolari spiegazioni alla fotografia, lasciando che fosse lo scatto stesso a parlare e trasformandolo in una piccola finestra aperta su una fase della loro vita che il pubblico ha potuto osservare soltanto da lontano.

Quando Harry e Meghan erano lontani dalle tensioni reali

Quando quella fotografia venne scattata, il futuro dei Sussex era ancora tutto da scrivere. Harry e Meghan si sono conosciuti nel 2016 grazie ad amicizie comuni e hanno iniziato a frequentarsi mantenendo il più possibile la riservatezza sulla loro relazione.

Nei mesi successivi la coppia si è poi divisa tra Londra e Toronto, dove Meghan era impegnata sul set della serie televisiva Suits. Un periodo che entrambi hanno ricordato più volte come particolarmente felice, perché vissuto prima che l’attenzione mediatica diventasse costante.

Da allora la loro vita è cambiata radicalmente. Il matrimonio celebrato nel 2018, la nascita dei figli Archie e Lilibet e poi la decisione di lasciare il ruolo di membri senior della famiglia reale hanno trasformato Harry e Meghan in una delle coppie più discusse degli ultimi anni. Una scelta che ha inevitabilmente alimentato tensioni e incomprensioni con Buckingham Palace, finite più volte al centro dell’attenzione internazionale.

Eppure, guardando quella fotografia del 2017, tutto questo sembra ancora lontano. Lo scatto racconta due persone che stanno semplicemente vivendo la fase più spensierata della loro storia, quando il loro amore era ancora protetto dalla privacy e dalle aspettative del mondo esterno.

A distanza di anni, Meghan Markle sembra aver voluto condividere un momento che appartiene a una vita ormai lontana, precedente al matrimonio, alle responsabilità reali e alle tensioni familiari. Un ricordo privato che oggi assume il valore di una piccola dichiarazione d’amore e che restituisce ai fan l’immagine di Harry e Meghan quando tutto era appena cominciato.