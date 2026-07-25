Meghan Markle, la foto che ha diviso il web: c’entra Lady Diana

Un album di vacanze come tanti, poi lo scatto che ha acceso il web: Harry e i figli su un sentiero alberato, con due mazzi di fiori e un'ombra: Diana

IPA Meghan Markle

“Summer Holiday”, un’emoji del sole e una manciata di foto di famiglia. Sulla carta, la didascalia più innocua e banale del mondo. Eppure Meghan Markle è riuscita a trasformare anche un album delle vacanze in un caso internazionale.

Il carosello pubblicato su Instagram dalla Duchessa di Sussex raccoglie una decina di scatti dell’estate in famiglia: il principe Archie con il cappello da pilota nella cabina di un aereo, Harry che lancia Lilibet in piscina, cartoline di una normalità dorata. Poi c’è quella foto. E su quella foto, il popolo dei royal watcher non ha avuto alcuna intenzione di passare oltre.

Meghan Markle, la foto che ha scatenato la bufera

L’immagine incriminata mostra il principe Harry, Archie e Lilibet di spalle, mentre camminano lungo un sentiero alberato. Secondo molti osservatori, lo scatto sarebbe stato realizzato ad Althorp, la tenuta di famiglia degli Spencer dove Lady Diana è cresciuta. Il dettaglio che ha acceso la miccia sono i fiori: Harry e Archie porterebbero in mano due grandi mazzi, particolare che ha alimentato l’ipotesi che la famiglia fosse diretta alla tomba di Diana, che si trova su un’isola al centro dell’Oval Lake della tenuta.

Ovviamente, né Meghan né Harry hanno confermato che la fotografia sia legata a una visita al luogo di sepoltura. Il resto, per ora, è interpretazione. Ma sui social l’interpretazione corre più veloce dei comunicati.

Le accuse degli utenti: “Oltre il disgustoso”

Il viavai di commenti, spesso di leoni da tastiera, il classicone di internet, non si è fatto attendere. Un utente di X ha definito il post “irrispettoso, sfruttatore e di cattivo gusto”, sostenendo che un momento familiare tanto privato non avrebbe dovuto finire su una piattaforma pubblica, e ipotizzando che il principe William sarebbe “furioso”.

A ruota sono arrivati gli altri: c’è chi ha accusato Meghan di voler “monetizzare i figli di Harry sulla tomba di Diana”, chi ha trovato inadeguato l’abbigliamento casual per un’occasione ritenuta solenne, chi si è chiesto come Charles Spencer, fratello minore di Diana e storico custode della sua memoria, possa aver permesso la diffusione di immagini legate ad Althorp.

E, puntuale come le polemiche sui Sussex, è tornato l’argomento preferito dei critici: la privacy tanto invocata dalla coppia negli anni, che secondo diversi utenti avrebbe meritato di essere applicata proprio a questo momento, se non ad altri. Interessante il fatto che questa supposta privacy venga invocata probabilmente da chi ogni volta sta lì sempre pronto a non perdersi uno scatto, un post, un’intervista, un libro, una serie dove ci sono i Sussex.

Il soggiorno ad Althorp e il viaggio nel Regno Unito

La cornice è quella del ritorno in patria dei Sussex. Il soggiorno ad Althorp si inserisce in un viaggio nel Regno Unito di inizio luglio, legato agli impegni di Harry per gli Invictus Games: secondo le ricostruzioni, la famiglia sarebbe stata ospite dello zio, il conte Spencer, dopo non essere riuscita a ottenere una sistemazione a Buckingham Palace. Durante la trasferta Meghan, Archie e Lilibet non avrebbero fatto alcuna apparizione pubblica, dedicandosi solo a momenti privati, tra cui una reunion a Highgrove con Re Carlo e la Regina Camilla.

Alcuni commentatori reali hanno letto nella scelta di alloggiare dagli Spencer, anziché cercare una soluzione tra i Windsor, il segno della vicinanza di Harry al ramo materno della famiglia. La commentatrice Angela Levin, notoriamente critica verso la coppia, si è spinta oltre: secondo lei la visita ad Althorp sarebbe stata una delle ragioni chiave del viaggio, e le foto sarebbero state scattate in vista di un presunto documentario dei Sussex sulla fine della vita di Diana. Un’ipotesi, quest’ultima, priva di qualsiasi conferma ufficiale. Per ora.

Un déjà-vu chiamato Diana

Il cortocircuito tra Meghan e la memoria della suocera mai conosciuta, del resto, ha già una sua piccola cronologia. Lo scorso ottobre la Duchessa era finita sotto accusa per un video girato dal sedile posteriore di un’auto a Parigi, dopo la sfilata di Balenciaga, nei pressi del tunnel dove Diana perse la vita nel 1997.

E persino in questo stesso carosello estivo i più attenti hanno trovato un secondo appiglio: una foto al mare di Meghan, di spalle in costume intero scollato sulla schiena, che secondo diversi utenti ricorderebbe da vicino uno degli scatti balneari più iconici di Diana. Coincidenza o citazione, il tribunale dei social ha già emesso la sua sentenza. La diretta interessata, come sempre, non ha commentato.