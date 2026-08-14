Halle Berry indimenticabile in Elie Saab nel 2002
Dall'approccio minimalista con capi essenziali fino alle grandiose "architetture" firmate dai più prestigiosi atelier internazionali, dai primi anni '90 Halle Berry ha costantemente ridefinito i confini dell'eleganza sul red carpet. Oggi 60enne, è stata la prima attrice afroamericana a vincere un Premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista e il primo look che vogliamo ricordare è proprio quello indossato in occasione della sua premiazione, nel 2002. Una creazione concepita dal couturier libanese Elie Saab per la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2001-2002 presentata a Parigi, composta da corsetto in tulle trasparente effetto-nude e gonna a colonna in taffetà di seta color cremisi, che si raccoglie sul fianco in un drappeggio asimmetrico e si prolunga in uno strascico fluido.