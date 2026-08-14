Halle Berry indimenticabile in Elie Saab nel 2002

14/08/26 12:55

Dall'approccio minimalista con capi essenziali fino alle grandiose "architetture" firmate dai più prestigiosi atelier internazionali, dai primi anni '90 Halle Berry ha costantemente ridefinito i confini dell'eleganza sul red carpet. Oggi 60enne, è stata la prima attrice afroamericana a vincere un Premio Oscar come Miglior Attrice Protagonista e il primo look che vogliamo ricordare è proprio quello indossato in occasione della sua premiazione, nel 2002. Una creazione concepita dal couturier libanese Elie Saab per la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2001-2002 presentata a Parigi, composta da corsetto in tulle trasparente effetto-nude e gonna a colonna in taffetà di seta color cremisi, che si raccoglie sul fianco in un drappeggio asimmetrico e si prolunga in uno strascico fluido.
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Foto di Nicoletta Fersini

Nicoletta Fersini

Giornalista, Content Editor, SEO Copywriter

Giornalista ed evocatrice di parole: appassionata di lifestyle, tv e attualità. Inguaribile curiosa, osserva il mondo. Spesso sorseggiando un calice di vino.