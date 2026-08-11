Chi è Zoe Saldana, attrice Premio Oscar con l’Italia nel cuore

L'attrice Zoe Saldana ha costruito una brillante carriera tra grandi produzioni e cinema d'autore, ma nel suo cuore c'è anche spazio per un legame speciale con l'Italia

IPA L'attrice Zoe Saldana

Zoe Saldana è senza dubbio una delle icone più luminose del cinema contemporaneo. Nata nel 1978 nel New Jersey da madre portoricana e padre dominicano, l’attrice spazia tra le produzioni hollywoodiane più imponenti e il cinema d’autore con talento e innata grazia. Al di là del set, nella sua vita c’è un legame speciale con l’Italia, il Paese che ha dato i natali al marito, Marco Perego, con cui è sposata dal 2013.

La brillante carriera di Zoe Saldana, star di Avatar

Zoe Saldana detiene un record unico nella storia del cinema. Attualmente, è l’unica attrice ad aver recitato in quattro film che hanno superato i 2 miliardi di dollari di incassi al botteghino mondiale. Da Neytiri in Avatar, diretta da James Cameron, fino al ruolo di Gamora nell’Universo Cinematografico Marvel, Zoe si è affermata come volto simbolo dei più grandi successi del nuovo millennio.

Oltre alla guerriera Neytiri e a Gamora in Avengers: Endgame, la ricordiamo per aver interpretato l’avvocata Rita Moro Castro nel musical Emilia Pérez, diretto da Jacques Audiard, ruolo che le è valso l’Oscar come Miglior attrice non protagonista, diventando la prima donna americana di origine dominicana a conquistare l’ambita statuetta. Senza contare che, nella medesima stagione cinematografica, ha ottenuto anche il Golden Globe, il BAFTA, il SAG Award, il Critics’ Choice Award e il premio per la miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes.

L’amore per Marco Perego

Zoe Saldana ha un legame speciale con l’Italia da quando, nel 2013, ha conosciuto per la prima volta quello che sarebbe diventato il grande amore della sua vita. Parliamo di Marco Perego, nato a Salò nel 1979, artista, produttore e regista con cui ha avuto letteralmente un colpo di fulmine. “L’ho visto di spalle. Erano le 6:30 del mattino ed ero su un volo per New York. E non riesco nemmeno a descriverlo, è stata una vibrazione”, ha raccontato l’attrice.

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I due si sono sposati a Londra nell’estate dello stesso anno con una cerimonia intima e riservata. Come lei, anche il marito ha scelto di assumere il doppio cognome, diventando quindi Marco Perego Saldana. Una decisione che ha scatenato diverse reazioni tra i media e i fan: “Perché è così sorprendente, scioccante e importante che un uomo adotti il cognome della moglie? Alle donne non è mai stato chiesto se è giusto che rinuncino al proprio cognome. Perché non se ne parla?”, aveva commentato in quell’occasione la stessa Zoe.

Da questa unione sono nati tre figli, i gemelli Cy Aridio e Bowie Ezio nel 2014 e Zen Hilario, nato nel 2016. L’attrice ha confidato in un’intervista un desiderio per i propri figli: che mantengano un legame forte e autentico con la terra d’origine del padre e con le radici latine della madre.

“A casa parliamo solo italiano e spagnolo, quando comunichiamo in inglese i bambini ci guardano strano”, ha spiegato, sottolineando l’importanza di mantenere vive le radici a cominciare dalla famiglia, luogo che per lei rappresenta un punto di riferimento fondamentale, al di là del successo e della carriera. “È la famiglia a tenere in equilibrio me, a darmi un senso di radici. E viene prima di tutto”, le sue parole.