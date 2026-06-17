Mondiali 2026, chi è Zoe Cristofoli, la fidanzata di Theo Hernandez ex di Fabrizio Corona

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Zoe Cristofoli

Theo Hernandez ai Mondiali di Calcio 2026 indossa la maglia della Francia, ma il campione del pallone è arcinoto e amatissimo anche in Italia. Fu tra le stelle più fulgenti del Milan, prima di lasciare lo Stivale per inseguire la ricchezza in Arabia Saudita. Con l’Italia, però, mantiene un legame ormai indissolubile: è italiana, infatti, la sua fidanzata Zoe Cristofoli, tra le wags più seguite, ancor più seguita influencer e anche ex di un famoso paparazzo nostrano.

Zoe Cristofoli, il passato difficile e il successo nella moda

Zoe Cristofoli è nata il 7 settembre 1996 a Verona e la sua non è stata un’infanzia facile. “Quando i miei genitori si sono separati ero in mezzo a una strada. – ha confidato ospite del podcast One more time – Non ho mai avuto niente, mia mamma ha dovuto ricostruirsi da zero, trovare un lavoro. Non lavorava più per mio padre, perse tutto”. Integrarsi non è stato facile: “Mi sono sempre vergognata tanto, a scuola non avevo i libri perché non c’erano 300 euro per comprarli. Pensavano fossi una maleducata, che non volevo studiare, ma non li avevo perché non potevo comprarli”.

La voglia di indipendenza la portò a lavorare già giovanissima: “Ero infelice, avevo fame di andare via ed essere indipendente per non dover dipendere da nessuno. Facevo la ragazza immagine, lavoravo agli eventi, mi piaceva guadagnare. La mattina andavo a scuola, facevo cose e la notte andavo in discoteca. Tornavo alle 6, e ripartiva la mia giornata. Iniziai a fare la cubista, e quindi a viaggiare e girare per locali”.

Pian piano, sempre più dentro il mondo della moda e dalla movida milanese, Zoe iniziò a farsi conoscere nel mondo dei social, diventando un’influencer tra le più seguite. Sul web è nota con il soprannome di tigre di Verona, per via dei numerosissimi tatuaggi che le ricoprono il corpo intero. Oggi Cristofoli lavora sporadicamente come dj e modella e ha aperto un proprio brand di moda con sede a Milano.

I flirt vip e l’amore con Theo Hernandez

Zoe Cristofoli è un’abituè dei locali alla moda milanese e, in passato, ha avuto diversi flirt con personaggi piuttosto noti. È stata assieme all’ex tronista di Uomini e donne e concorrente del Grande Fratello Andrea Cerioli, dell’imprenditore Luca Danese e del portiere Francesco Bardi. Tra i sui ex più famosi Fabrizio Corona, con cui la passione scoppiò su un set fotografico, ma si esaurì dopo appena qualche mese.

Dal 2020 Zoe Cristofoli fa coppia fissa con il calciatore Theo Hernandez, l’uomo che, per dirlo con parole sue, “mi ha cambiato la vita”. Seppur non siano mancati i momenti difficili. Quando si conobbero a una festa di compleanno, Zoe era bloccata dai pregiudizi: “Ho iniziato a frequentarmi con lui senza aspettative. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato il padre dei miei figli”. Il bomber, ha confidato lei, “non mi trattava come merito. A volte si è comportato male, a volte c’era poi spariva. Io non potevo andare oltre la mia dignità per stare con uno famoso”.

E così, nel maggio del 2021, Zoe ha detto basta, ed è stata la mossa giusta. Accortosi di non poter stare senza di lei, Theo ha messo la testa a posto e, assieme alla sua bella tatuata, ha costruito una splendida famiglia. La coppia ha due figli: Theo Junior, nato il 7 aprile 2022, e Cloe Marie, arrivata nell’aprile del 2025.