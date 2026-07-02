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IPA Georgina Rodriguez

Si chiamano Wags, acronimo di Wifes and Girlfriends, ma considerarle semplicemente un +1 sarebbe riduttivo. Da Georgina Rodriguez a Antonella Roccuzzo, le regine degli spalti sono più ammirate dei consorti che si affannano sul campo verde e, nel corso di questi Mondiali FIFA 2026, sfruttano ogni occasione per accrescere il proprio impero e aumentare il seguito di fedelissimi seguaci. Conosciamole meglio prima di scegliere per chi fare il tifo.

Antonella Roccuzzo e Georgina Rodriguez, le imperatrici

La sfida prosegue parallela dentro e fuori il campo da calcio. Se Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si contendono il titolo di calciatore più forte del mondo, le consorti Antonella Roccuzzo e Georgina Rodriguez portano a casa un pareggio nella gara alla Wags più potente. Roccuzzo, argentina di origini italiane, era una modella di successo prima di conoscere Messi e, dopo il matrimonio, sballottata in una vita girovaga e con tre bambini da accudire, si è reinventata influencer, ma non una qualsiasi.

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La moglie di Messi, che con il marito condivide un impero immobiliare miliardario, vanta ben 40 milioni di follower su Instagram. E da quando sono iniziati i Mondiali, rivela un’indagine Sisal, i seguaci sono cresciuti oltre il 2%. Numeri del genere hanno portato Roccuzzo a stringere accordi commerciali con alcuni dei brand più prestigiosi del mondo, da Tiffany a Stella McCartney. Il suo patrimonio personale è stimato a 20 milioni di dollari.

E poi c’è Georgina, che non ha certo bisogno di presentazioni. L’ex commessa è diventata stilista, influencer, produttrice e, in generale, un brand vivente a tutto tondo. Il suo patrimonio personale supera i 10 milioni di dollari, ben 80 milioni sono i seguaci su Instagram. Traguardi raggiunti senza mai perdere di vista il proprio obiettivo. Basti pensare che alla partita di qualificazione del Portogallo, invece della maglia del marito, Georgina ha sfoggiato l’ultima collezione del proprio brand.

Zoe Cristofoli e Anna Lewandowska seguono le proprie passioni

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In questi Mondiali cui manca l’azzurro, a tenere alto l’orgoglio nazionale ci pensa Zoe Cristofoli. Denominata la tigre di Verona per il piglio felino e il look che si fa notare, Zoe è compagna del campione francese Theo Hernéndez, con cui condivide la vita e la famiglia, ma non la carriera. Questa tenace veneta ha saputo sfruttare la fama per lanciare uno studio tutto suo di tatuaggi, la sua più grande passione, e un brand di body care di lusso. E se non bastasse, Cristofoli è anche una popolare dj che si esibisce nelle discoteche di tutta Europa.

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Infine c’è Anna Lewandowska, che era campionessa ancor prima che lo diventasse il marito Robert. Ex atleta professionista e cintura nera di karate Anna è oggi a capo di un vero impero nel settore del fitness e del benessere. Promuovendo uno stile di vita sano in giro per l’Europa, ha già fondato un centro sportivo e un brand di alimenti e integratori naturali.

Ester Exposito era famosa anche prima

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Era famosa, parecchio, ben prima di assumere il ruolo di Wags. Ester Exposito si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie a un ruolo da protagonista nella seguitissima serie Netflix Elite. La relazione con il bomber francese Kylian Mbappé non ha fatto che accrescerne la fama. Da quando sono iniziati i Mondiali 2026, e grazie anche all’apparizione in una delle casita di Bad Bunny, il suo nome è il più cercato sul web dopo quello delle regina Georgina.